https://uz.sputniknews.ru/20230913/azovtsy-rasstrel-mirnyx-jiteley-prigovor-38899739.html

"Азовцам", расстрелявшим мирных жителей в Мариуполе, вынесли приговор

"Азовцам", расстрелявшим мирных жителей в Мариуполе, вынесли приговор

Весной 2022 года двое боевиков, сидя на крыше многоэтажки, расстреляли автомобиль с мирными жителями, пытавшимися покинуть город.

2023-09-13T18:27+0500

2023-09-13T18:27+0500

2023-09-13T18:27+0500

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор двум боевикам "Азова" (запрещённая в РФ террористическая организация), расстрелявших троих мирных жителей Мариуполя. Их приговорили к 29 годам строгого режима, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру ДНР.Как установили в суде, с 15 по 20 марта 2022 года Бочкарев и Канупер, находясь на боевой позиции на крыше многоквартирного дома в Мариуполе, выполняя приказ командования, не давали мирным жителям выехать из города. В другой день Бочкарев и Канупер расстреляли идущих по улице двоих гражданских мужчин. От ранений один из них скончался на месте, другому удалось укрыться от обстрела.

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