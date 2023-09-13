https://uz.sputniknews.ru/20230913/azovtsy-rasstrel-mirnyx-jiteley-prigovor-38899739.html
"Азовцам", расстрелявшим мирных жителей в Мариуполе, вынесли приговор
"Азовцам", расстрелявшим мирных жителей в Мариуполе, вынесли приговор
Весной 2022 года двое боевиков, сидя на крыше многоэтажки, расстреляли автомобиль с мирными жителями, пытавшимися покинуть город.
2023-09-13T18:27+0500
2023-09-13T18:27+0500
2023-09-13T18:27+0500
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор двум боевикам "Азова" (запрещённая в РФ террористическая организация), расстрелявших троих мирных жителей Мариуполя. Их приговорили к 29 годам строгого режима, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру ДНР.Как установили в суде, с 15 по 20 марта 2022 года Бочкарев и Канупер, находясь на боевой позиции на крыше многоквартирного дома в Мариуполе, выполняя приказ командования, не давали мирным жителям выехать из города. В другой день Бочкарев и Канупер расстреляли идущих по улице двоих гражданских мужчин. От ранений один из них скончался на месте, другому удалось укрыться от обстрела.
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россия специальная военная операция сво днр азов боевики убийство мирных граждан приговор
россия специальная военная операция сво днр азов боевики убийство мирных граждан приговор
"Азовцам", расстрелявшим мирных жителей в Мариуполе, вынесли приговор
Весной 2022 года двое боевиков, сидя на крыше многоэтажки, расстреляли автомобиль с мирными жителями, пытавшимися покинуть город.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор двум боевикам "Азова" (запрещённая в РФ террористическая организация), расстрелявших троих мирных жителей Мариуполя. Их приговорили к 29 годам строгого режима, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины 25-летнего Ивана Бочкарева и 24-летнего Дмитрия Канупера", - сообщили в прокуратуре.
Как установили в суде, с 15 по 20 марта 2022 года Бочкарев и Канупер, находясь на боевой позиции на крыше многоквартирного дома в Мариуполе, выполняя приказ командования, не давали мирным жителям выехать из города.
"Находясь на боевой позиции, они расстреляли ехавший гражданский автомобиль с двумя мужчинами, произведя по ним не менее 20 выстрелов из автомата и ручного пулемета, от полученных ранений потерпевшие скончались на месте", - сообщили в прокуратуре.
В другой день Бочкарев и Канупер расстреляли идущих по улице двоих гражданских мужчин. От ранений один из них скончался на месте, другому удалось укрыться от обстрела.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Бочкарева и Канупера к 29 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждого", - сообщили в прокуратуре.