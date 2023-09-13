https://uz.sputniknews.ru/20230913/eaes-transportnyy-park-infrastruktura-ministr-eek-38878703.html

ЕАЭС модернизирует транспортный парк и инфраструктуру — министр ЕЭК

ЕАЭС модернизирует транспортный парк и инфраструктуру — министр ЕЭК

Страны Союза переориентируют транспортные коридоры на Восток в связи с политической нестабильностью, отметил Кожошев.

2023-09-13T16:39+0500

2023-09-13T16:39+0500

2023-09-13T17:09+0500

еаэс и узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в настоящее время проводят глубокую модернизацию своего транспортного парка и пунктов пропуска через границы. Об этом заявил министр энергетики и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арзыбек Кожошев на конференции по развитию автомобильных перевозок, проходящей в настоящее время в Ташкенте.Он также отметил, что страны объединения модернизируют пункты пропуска через государственные границы. "И в этом отношении мы провели очень большую работу", — сказал Кожошев. По данным ЕЭК, общая протяженность железнодорожных коридоров стран ЕАЭС составляет 12 тысяч километров, автомобильных — 15 тысяч километров. "В плане активизации работы с нашими партнерами, которые не входят в ЕАЭС мы проводим очень большую работу по вопросу регионального взаимодействия", — добавил Кожошев.В целом, в условиях политической напряженности, страны Союза переориентируют свои транспортные потоки на Восток, активно работают в этом направлении с Узбекистаном, Туркменистаном, Ираном, подчеркнул Кожошев. Министр отметил, что в первую очередь, страны ЕАЭС планируют использовать потенциал транспортных коридоров Север — Юг, Китай — Западная Европа и Транскаспийский международный транспортный маршрут. Страны Союза проводят большую работу по расширению указанных транспортно-логистических путей в сторону Китая, Ирана и Индии, с которыми у стран союза растет объем торговли. "Активизируем работу с такими странами, как Узбекистан, Туркмения и Иран по транспортному коридору Север — Юг из Санкт-Петербурга через Иран в Индию", — добавил министр.

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