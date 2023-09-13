https://uz.sputniknews.ru/20230913/maxkamov-eek-koridor-kitay-kyrgyzstan-uzbekistan-38845461.html

Махкамов обсудил с министром ЕЭК жд коридор Китай — Кыргызстан — Узбекистан

Махкамов обсудил с министром ЕЭК жд коридор Китай — Кыргызстан — Узбекистан

Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев считает проект хорошей возможностью для Узбекистана.

2023-09-13T10:03+0500

2023-09-13T10:03+0500

2023-09-13T10:25+0500

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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железная дорога

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Развитие новой сети международных транспортных коридоров обсудили накануне на встрече в Ташкенте министр энергетики и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арзыбек Кожошев и министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов.В частности, затронули проект Кыргызстана по строительству железной дороги "Балыкчи – Кочкор – Кара-Кече – Макмал – Джалал-Абад", что позволит создать единую железнодорожную сеть с проектом "Китай – Кыргызстан – Узбекистан".Это позволит расширить сеть евразийских транспортных коридоров, продлив железнодорожный маршрут, проходящий от Новосибирска до Бишкека.Представитель ЕЭК подчеркнул, что формирование новых рынков и развитие торговых маршрутов и транспортных коридоров дает новые возможности сотрудничества ЕАЭС с партнерами в СНГ и другими странами.Илхом Махкамов в свою очередь подтвердил важность для Узбекистана создания транспортного коридора через Кыргызстан.Как сообщил Кожошев, ЕЭК выступила с инициативой провести совместную встречу министров транспорта ЕАЭС и ШОС. Махкамов поддержал эту инициативу и пригласил принять участие в конференции министров транспорта ШОС, которая состоится в начале ноября текущего года.Ранее Махкамов также встретился с замминистром транспорта РФ Дмитрием Зверевым и обсудил проект транспортного коридора Узбекистан — Туркменистан — Каспийское море — Россия.

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