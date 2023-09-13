https://uz.sputniknews.ru/20230913/mozaichnoye-panno-tashkent-novoye-mesto-38858495.html
Знаменитому мозаичному панно в Ташкенте ищут новое место
Знаменитому мозаичному панно в Ташкенте ищут новое место
Новое место для мозаики, украшавшей фасад сносимого здания газетного комплекса, выберут сами граждане
2023-09-13T11:58+0500
2023-09-13T11:58+0500
2023-09-13T12:35+0500
узбекистан
ташкент
панно
мозаика
демонтаж
газетный комплекс
арнольд ган
голосование
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Ташкенте демонтировали мозаичное панно, которое украшало фасад сносимого здания "Матбуот уйи" ("Дом печати") на улице Бухара, сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.В ближайшее время специалисты проведут реставрационно-восстановительные работы, а пока граждане в ходе открытого конкурса могут сами определить место нового расположения панно.Для этого необходимо отправить свое предложение в Telegram-канал Фонда развития культуры и искусства Узбекистана. Формат заявки — "Ташкент, название улицы, номер дома, ориентир (фото локации)".Эксперты рассмотрят наиболее оптимальные варианты для размещения панно и будет проведено голосование.Данное мозаичное панно внесено в "Национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия" и является работой заслуженного деятеля искусств Узбекистана Арнольда Павловича Гана. Его руке также принадлежат росписи станции метро "Проспект Космонавтов" в Ташкенте и в фойе Дворца искусств им. Алишера Навои, фреска в фойе и мозаичный рельеф в здании музыкально-драматического театра им. Агахи в Ургенче и многое другое.
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узбекистан ташкент демонтаж мозаичное панно здание газетный комплекс матбуот уйи дом печати улица бухара реставрационно-восстановительные работы эксперты заслуженный деятель искусств арнольд ган
узбекистан ташкент демонтаж мозаичное панно здание газетный комплекс матбуот уйи дом печати улица бухара реставрационно-восстановительные работы эксперты заслуженный деятель искусств арнольд ган
Знаменитому мозаичному панно в Ташкенте ищут новое место
11:58 13.09.2023 (обновлено: 12:35 13.09.2023)
Новое место для мозаики, украшавшей фасад сносимого здания газетного комплекса, выберут сами граждане.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
В Ташкенте демонтировали мозаичное панно, которое украшало фасад сносимого здания "Матбуот уйи" ("Дом печати") на улице Бухара, сообщает
Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.
В ближайшее время специалисты проведут реставрационно-восстановительные работы, а пока граждане в ходе открытого конкурса могут сами определить место нового расположения панно.
Для этого необходимо отправить свое предложение в Telegram-канал
Фонда развития культуры и искусства Узбекистана. Формат заявки — "Ташкент, название улицы, номер дома, ориентир (фото локации)".
Эксперты рассмотрят наиболее оптимальные варианты для размещения панно и будет проведено голосование.
Данное мозаичное панно внесено в "Национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия" и является работой заслуженного деятеля искусств Узбекистана Арнольда Павловича Гана. Его руке также принадлежат росписи станции метро "Проспект Космонавтов" в Ташкенте и в фойе Дворца искусств им. Алишера Навои, фреска в фойе и мозаичный рельеф в здании музыкально-драматического театра им. Агахи в Ургенче и многое другое.