https://uz.sputniknews.ru/20230913/pogoda-tashkent-13-sentyabr-2023-38816970.html
Тепло и без осадков — прогноз погоды в Ташкенте на 13 сентября
Тепло и без осадков — прогноз погоды в Ташкенте на 13 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в среду.
2023-09-13T05:04+0500
2023-09-13T05:04+0500
2023-09-13T05:04+0500
узбекистан
ташкент
погода
погода в ташкенте
прогноз погоды
прогноз
прогноз погоды в ташкенте
общество
узгидромет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/19/37172075_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e9b2316b7f5a40158abcddd372712e4.jpg
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Завтра в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем 28-30 градусов тепла.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/19/37172075_323:0:2750:1820_1920x0_80_0_0_b8e36a451e475f3ab79ab11f90b538ee.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, ташкент, погода, погода в ташкенте, прогноз погоды, прогноз, прогноз погоды в ташкенте, общество, узгидромет
узбекистан, ташкент, погода, погода в ташкенте, прогноз погоды, прогноз, прогноз погоды в ташкенте, общество, узгидромет
Тепло и без осадков — прогноз погоды в Ташкенте на 13 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в среду.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
Завтра в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха днем 28-30 градусов тепла.