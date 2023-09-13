https://uz.sputniknews.ru/20230913/pogoda-tashkent-13-sentyabr-2023-38816970.html

Тепло и без осадков — прогноз погоды в Ташкенте на 13 сентября

Тепло и без осадков — прогноз погоды в Ташкенте на 13 сентября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в среду.

2023-09-13T05:04+0500

2023-09-13T05:04+0500

2023-09-13T05:04+0500

узбекистан

ташкент

погода

погода в ташкенте

прогноз погоды

прогноз

прогноз погоды в ташкенте

общество

узгидромет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/19/37172075_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e9b2316b7f5a40158abcddd372712e4.jpg

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Завтра в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем 28-30 градусов тепла.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, ташкент, погода, погода в ташкенте, прогноз погоды, прогноз, прогноз погоды в ташкенте, общество, узгидромет