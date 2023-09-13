https://uz.sputniknews.ru/20230913/pogoda-uzbekistan-14-sentyabr-2023-38864581.html
Нужно ли одеться потеплее — погода в Узбекистане на 14 сентября
Нужно ли одеться потеплее — погода в Узбекистане на 14 сентября
Синоптики прогнозируют, что в четверг на большей части территории республики будет сухо и ясно.
2023-09-13T13:46+0500
2023-09-13T13:46+0500
2023-09-13T14:17+0500
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Завтра по всей территории Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 7-12 м/с. Синоптики прогнозируют его усиление в Бухарской и Навоийской областях до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.Температура воздуха днем:
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узбекистан погода прогноз погода в узбекистане прогноз погоды по узбекистану общество узгидромет
Нужно ли одеться потеплее — погода в Узбекистане на 14 сентября
13:46 13.09.2023 (обновлено: 14:17 13.09.2023)
Синоптики прогнозируют, что в четверг на большей части территории республики будет сухо и ясно.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
Завтра по всей территории Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 7-12 м/с. Синоптики прогнозируют его усиление в Бухарской и Навоийской областях до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область — 23-28 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 25-30 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — 27-32 градуса тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 30-35 градусов тепла;
предгорные и горные районы — 20-25 градусов тепла.