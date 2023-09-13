https://uz.sputniknews.ru/20230913/rukovoditel-sputnik-moldlva-denisov-deportatsiya-38855372.html
Руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова депортируют из страны
Руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова депортируют из страны
Власти Молдовы запретили въезд в страну руководителю Sputnik Молдова Денисову в течение 10 лет.
2023-09-13T11:05+0500
2023-09-13T11:05+0500
2023-09-13T12:08+0500
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. К руководителю Sputnik Молдова Виталию Денисову пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом, не дав собрать вещи и взять с собой домашних животных, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.Виталию выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в Молдову. Посла России Олега Васнецова поставили в известность. Гендиректор медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев прокомментировал возмутительный факт высылки журналиста, имеющего все необходимые разрешения для работы в стране. По его словам, "разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений".Позднее глава Sputnik Молдова назвал причину депортации из Молдавии — он якобы представляет угрозу для нацбезопасности.По его словам, в данный момент он находится в аэропорту Кишинева, где ему приобретают билет до Москвы.
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общество журналист молдова медиа sputnik
общество журналист молдова медиа sputnik
Руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова депортируют из страны
11:05 13.09.2023 (обновлено: 12:08 13.09.2023)
Власти Молдовы запретили въезд в страну руководителю Sputnik Молдова Денисову в течение 10 лет.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
К руководителю Sputnik Молдова Виталию Денисову пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом, не дав собрать вещи и взять с собой домашних животных, сообщает
Sputnik Ближнее зарубежье.
Виталию выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в Молдову. Посла России Олега Васнецова поставили в известность.
"Не дали собрать вещи, забрать домашних животных и так далее. Выдали предписание о десятилетнем запрете на въезд в Молдову. Посла поставили в известность", — рассказал журналист РИА Новости.
Гендиректор медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев прокомментировал возмутительный факт высылки журналиста, имеющего все необходимые разрешения для работы в стране. По его словам, "разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений".
Позднее глава Sputnik Молдова назвал
причину депортации из Молдавии — он якобы представляет угрозу для нацбезопасности.
"....По пути в машине мне вручили копию решения о том, что я должен покинуть страну как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Республики Молдова, что мне запрещен въезд в страну на 10 лет", — заявил Денисов.
По его словам, в данный момент он находится в аэропорту Кишинева, где ему приобретают билет до Москвы.