https://uz.sputniknews.ru/20230913/rukovoditel-sputnik-moldlva-denisov-deportatsiya-38855372.html

Руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова депортируют из страны

Руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова депортируют из страны

Власти Молдовы запретили въезд в страну руководителю Sputnik Молдова Денисову в течение 10 лет.

2023-09-13T11:05+0500

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. К руководителю Sputnik Молдова Виталию Денисову пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и увезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом, не дав собрать вещи и взять с собой домашних животных, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.Виталию выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в Молдову. Посла России Олега Васнецова поставили в известность. Гендиректор медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев прокомментировал возмутительный факт высылки журналиста, имеющего все необходимые разрешения для работы в стране. По его словам, "разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений".Позднее глава Sputnik Молдова назвал причину депортации из Молдавии — он якобы представляет угрозу для нацбезопасности.По его словам, в данный момент он находится в аэропорту Кишинева, где ему приобретают билет до Москвы.

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