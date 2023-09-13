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https://uz.sputniknews.ru/20230913/saida-mirziyoeva-posol-rf-oleg-malginov--foto-38903524.html
Саида Мирзиёева встретилась с послом РФ Олегом Мальгиновым — фото
Саида Мирзиёева встретилась с послом РФ Олегом Мальгиновым — фото
На днях помощник президента Саида Мирзиёева вернулась из Москвы, где проходил показ национального балета "Лазги. Танец души и любви".
2023-09-13T20:22+0500
2023-09-13T20:53+0500
узбекистан
политика
россия
посольство россии в узбекистане
посол
олег мальгинов
саида мирзиёева
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева встретилась с послом России в РУз Олегом Мальгиновым. Об этом Мирзиёева написала в своем Telegram-канале.На днях Саида Мирзиёева вернулась из Москвы, где 10 сентября в Большом театре прошел показ национального балета "Лазги. Танец души и любви", автором идеи которого была помощник президента.
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узбекистан политика саида мирзиёева помощник президента посол россии олег мальгинов встреча
узбекистан политика саида мирзиёева помощник президента посол россии олег мальгинов встреча

Саида Мирзиёева встретилась с послом РФ Олегом Мальгиновым — фото

20:22 13.09.2023 (обновлено: 20:53 13.09.2023)
© Саида МирзиёеваПосол России в Узбекистане Олег Мальгинов встретился с помощником Президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой.
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов встретился с помощником Президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2023
© Саида Мирзиёева
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На днях помощник президента Саида Мирзиёева вернулась из Москвы, где проходил показ национального балета "Лазги. Танец души и любви".
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева встретилась с послом России в РУз Олегом Мальгиновым. Об этом Мирзиёева написала в своем Telegram-канале.
© Саида МирзиёеваПосол России в Узбекистане Олег Мальгинов встретился с помощником Президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой.
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов встретился с помощником Президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2023
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов встретился с помощником Президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой.
© Саида Мирзиёева
"Сегодня мы провели встречу с послом Российской Федерации в Узбекистане Олегом Мальгиновым. На ней мы обсудили текущее состояние, а также перспективы сотрудничества между нашими странами в сфере образования, науки, культуры, здравоохранения и молодёжной политики", - написала она.
© Саида МирзиёеваПосол России в Узбекистане Олег Мальгинов встретился с помощником Президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой.
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов встретился с помощником Президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2023
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов встретился с помощником Президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой.
© Саида Мирзиёева
На днях Саида Мирзиёева вернулась из Москвы, где 10 сентября в Большом театре прошел показ национального балета "Лазги. Танец души и любви", автором идеи которого была помощник президента.
© Саида МирзиёеваПосол России в Узбекистане Олег Мальгинов встретился с помощником Президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой.
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов встретился с помощником Президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2023
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов встретился с помощником Президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой.
© Саида Мирзиёева
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