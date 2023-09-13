https://uz.sputniknews.ru/20230913/saida-mirziyoeva-posol-rf-oleg-malginov--foto-38903524.html

Саида Мирзиёева встретилась с послом РФ Олегом Мальгиновым — фото

Саида Мирзиёева встретилась с послом РФ Олегом Мальгиновым — фото

На днях помощник президента Саида Мирзиёева вернулась из Москвы, где проходил показ национального балета "Лазги. Танец души и любви".

2023-09-13T20:22+0500

2023-09-13T20:22+0500

2023-09-13T20:53+0500

узбекистан

политика

россия

посольство россии в узбекистане

посол

олег мальгинов

саида мирзиёева

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева встретилась с послом России в РУз Олегом Мальгиновым. Об этом Мирзиёева написала в своем Telegram-канале.На днях Саида Мирзиёева вернулась из Москвы, где 10 сентября в Большом театре прошел показ национального балета "Лазги. Танец души и любви", автором идеи которого была помощник президента.

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