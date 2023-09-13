Где сегодня в Ташкенте внепланово отключили горячую воду — локации
10:09 13.09.2023 (обновлено: 10:12 13.09.2023)
© pexels.com/Nithin PAКрупным планом фото капли воды
© pexels.com/Nithin PA
Подачу горячей воды в двух районах столицы Узбекистана возобновят по мере завершения аварийных работ, около 21.00.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Сегодня временно горячей воды не будет в некоторых локациях Алмазарского и Шайхантахурского районов, сообщает Veolia Energy Tashkent.
В связи с ремонтными работами на обратном теплопроводе подачу горячей воды приостановят по следующим адресам:
Алмазарский район: массив Каракамыш 1/3, 1/4, 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, массивы Олимпия, Чимбай, Бешкурган — 1, 2, 3, 4, массивы Медгородок, ТашГоСМИ, ТашГУПИ, улицы Камарнисо, М.Голиб, Ходжаева, Фаробий, Мухбир, Ёлкин, Юнусова и Уразбаева.
Шайхантахурский район: массивы Бельтепа, Жарарык, Ибн Сино — 1, 2 и Хувайдо.
Подачу горячей воды возобновят по мере завершения аварийных работ, ориентировочно до 21.00, указано в сообщении.