https://uz.sputniknews.ru/20230913/tashkent-goryachaya-voda-otklyucheniye-13-sentyabr-2023-38852294.html

Где сегодня в Ташкенте внепланово отключили горячую воду — локации

Где сегодня в Ташкенте внепланово отключили горячую воду — локации

Подачу горячей воды в двух районах возобновят по мере завершения аварийных работ, около 21.00.

2023-09-13T10:09+0500

2023-09-13T10:09+0500

2023-09-13T10:12+0500

ташкент

узбекистан

отключение воды

горячая вода

алмазарский район

шайхантахурский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/10/23364053_143:0:2958:1584_1920x0_80_0_0_725cb380fe1383b58cfda5a47d676c35.jpg

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Сегодня временно горячей воды не будет в некоторых локациях Алмазарского и Шайхантахурского районов, сообщает Veolia Energy Tashkent.В связи с ремонтными работами на обратном теплопроводе подачу горячей воды приостановят по следующим адресам:Подачу горячей воды возобновят по мере завершения аварийных работ, ориентировочно до 21.00, указано в сообщении.

ташкент

узбекистан

алмазарский район

шайхантахурский район

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент узбекистан отключение воды горячая вода алмазарский район шайхантахурский район