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https://uz.sputniknews.ru/20230913/tashkent-goryachaya-voda-otklyucheniye-13-sentyabr-2023-38852294.html
Где сегодня в Ташкенте внепланово отключили горячую воду — локации
Где сегодня в Ташкенте внепланово отключили горячую воду — локации
Подачу горячей воды в двух районах возобновят по мере завершения аварийных работ, около 21.00.
2023-09-13T10:09+0500
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ташкент
узбекистан
отключение воды
горячая вода
алмазарский район
шайхантахурский район
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Сегодня временно горячей воды не будет в некоторых локациях Алмазарского и Шайхантахурского районов, сообщает Veolia Energy Tashkent.В связи с ремонтными работами на обратном теплопроводе подачу горячей воды приостановят по следующим адресам:Подачу горячей воды возобновят по мере завершения аварийных работ, ориентировочно до 21.00, указано в сообщении.
ташкент
узбекистан
алмазарский район
шайхантахурский район
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ташкент узбекистан отключение воды горячая вода алмазарский район шайхантахурский район
ташкент узбекистан отключение воды горячая вода алмазарский район шайхантахурский район

Где сегодня в Ташкенте внепланово отключили горячую воду — локации

10:09 13.09.2023 (обновлено: 10:12 13.09.2023)
© pexels.com/Nithin PAКрупным планом фото капли воды
Крупным планом фото капли воды - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2023
© pexels.com/Nithin PA
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Подачу горячей воды в двух районах столицы Узбекистана возобновят по мере завершения аварийных работ, около 21.00.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Сегодня временно горячей воды не будет в некоторых локациях Алмазарского и Шайхантахурского районов, сообщает Veolia Energy Tashkent.
В связи с ремонтными работами на обратном теплопроводе подачу горячей воды приостановят по следующим адресам:
Алмазарский район: массив Каракамыш 1/3, 1/4, 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, массивы Олимпия, Чимбай, Бешкурган — 1, 2, 3, 4, массивы Медгородок, ТашГоСМИ, ТашГУПИ, улицы Камарнисо, М.Голиб, Ходжаева, Фаробий, Мухбир, Ёлкин, Юнусова и Уразбаева.
Шайхантахурский район: массивы Бельтепа, Жарарык, Ибн Сино — 1, 2 и Хувайдо.
Подачу горячей воды возобновят по мере завершения аварийных работ, ориентировочно до 21.00, указано в сообщении.
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