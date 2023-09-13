https://uz.sputniknews.ru/20230913/tashkent-otklyucheniye-svet-adresa-38850567.html

Сегодня в некоторых районах Ташкента отключат свет — адреса

Сегодня в некоторых районах Ташкента отключат свет — адреса

Временно без электричества останутся жители некоторых махаллей Мирабадского, Яшнабадского и Алмазарского районов

2023-09-13T09:32+0500

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2023-09-13T09:45+0500

узбекистан

ташкент

отключение света

махалля

мирабадский район

яшнабадский район

алмазарский район

район

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Сегодня в трех районах Ташкента временно не будет света, сообщает пресс-служба хокимията столицы.Так, света не будет:Отключение связано с проводимыми профилактическими и ремонтными работами в целях обеспечения потребителей качественной и стабильной электроэнергией, предотвращения аварийных ситуаций в электросетях, а также тщательной подготовки к осенне-зимнему сезону.Ремонтные работы на вышеуказанных участках могут быть завершены раньше запланированного времени, уточняют в сообщении.

узбекистан

ташкент

мирабадский район

яшнабадский район

алмазарский район

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узбекистан ташкент отключение света ремонтные работы махалля мирабадский район яшнабадский район алмазарский район