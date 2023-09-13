https://uz.sputniknews.ru/20230913/tashkent-otklyucheniye-svet-adresa-38850567.html
Сегодня в некоторых районах Ташкента отключат свет — адреса
Сегодня в некоторых районах Ташкента отключат свет — адреса
Временно без электричества останутся жители некоторых махаллей Мирабадского, Яшнабадского и Алмазарского районов
2023-09-13T09:32+0500
2023-09-13T09:32+0500
2023-09-13T09:45+0500
узбекистан
ташкент
отключение света
махалля
мирабадский район
яшнабадский район
алмазарский район
район
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Сегодня в трех районах Ташкента временно не будет света, сообщает пресс-служба хокимията столицы.Так, света не будет:Отключение связано с проводимыми профилактическими и ремонтными работами в целях обеспечения потребителей качественной и стабильной электроэнергией, предотвращения аварийных ситуаций в электросетях, а также тщательной подготовки к осенне-зимнему сезону.Ремонтные работы на вышеуказанных участках могут быть завершены раньше запланированного времени, уточняют в сообщении.
узбекистан
ташкент
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узбекистан ташкент отключение света ремонтные работы махалля мирабадский район яшнабадский район алмазарский район
узбекистан ташкент отключение света ремонтные работы махалля мирабадский район яшнабадский район алмазарский район
Сегодня в некоторых районах Ташкента отключат свет — адреса
09:32 13.09.2023 (обновлено: 09:45 13.09.2023)
Временно без электричества останутся жители некоторых махаллей Мирабадского, Яшнабадского и Алмазарского районов.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
Сегодня в трех районах Ташкента временно не будет света, сообщает пресс-служба
хокимията столицы.
Мирабадский район с 09.00 до 16.00 — частично в махалле Ойбек;
Яшнабадский район с 10.00 до 15.00 — частично в махалле "Товкентепа";
Алмазарский район с 10.00 до 17.00 — частично в махаллях "Чукурсай", "Пахта", "Кичкирик".
Отключение связано с проводимыми профилактическими и ремонтными работами в целях обеспечения потребителей качественной и стабильной электроэнергией, предотвращения аварийных ситуаций в электросетях, а также тщательной подготовки к осенне-зимнему сезону.
Ремонтные работы на вышеуказанных участках могут быть завершены раньше запланированного времени, уточняют в сообщении.