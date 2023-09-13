https://uz.sputniknews.ru/20230913/uzbekistan-sozdaniye-respublikanskiy-sentr-zdorovya-materi-rebenka-38900667.html

В Узбекистане создают Республиканский центр здоровья матери и ребенка

В Узбекистане создают Республиканский центр здоровья матери и ребенка

Центр образуется в соответствии с постановлением президента "О мерах по охране здоровья матери и ребенка, укреплению репродуктивного здоровья населения"

2023-09-13T18:54+0500

2023-09-13T18:54+0500

2023-09-13T18:58+0500

узбекистан

центр

постановление

женщины

дети

беременность

профилактика

медосмотр

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/09/22625218_0:111:3067:1836_1920x0_80_0_0_6291d8c43586a4db4685424929d78f59.jpg

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Узбекистане создают Республиканский центр здоровья матери и ребенка. Это предусматривает постановление главы государства. Центр будет организован с 1 октября 2023 года и иметь 14 региональных филиалов.Внедряется также система усовершенствования медпрофилактики и патронажа охраны здоровья матерей.В частности, бригады учреждений первичной медико-санитарной помощи на закрепленной за ними территории будут должны:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан постановление президент республиканский центр здоровья матери и ребенка медпрофилактика патронаж охрана здоровья матерей