https://uz.sputniknews.ru/20230913/uzbekistan-sozdaniye-respublikanskiy-sentr-zdorovya-materi-rebenka-38900667.html
В Узбекистане создают Республиканский центр здоровья матери и ребенка
В Узбекистане создают Республиканский центр здоровья матери и ребенка
Центр образуется в соответствии с постановлением президента "О мерах по охране здоровья матери и ребенка, укреплению репродуктивного здоровья населения"
2023-09-13T18:54+0500
2023-09-13T18:54+0500
2023-09-13T18:58+0500
узбекистан
центр
постановление
женщины
дети
беременность
профилактика
медосмотр
здоровье
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Узбекистане создают Республиканский центр здоровья матери и ребенка. Это предусматривает постановление главы государства. Центр будет организован с 1 октября 2023 года и иметь 14 региональных филиалов.Внедряется также система усовершенствования медпрофилактики и патронажа охраны здоровья матерей.В частности, бригады учреждений первичной медико-санитарной помощи на закрепленной за ними территории будут должны:
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узбекистан постановление президент республиканский центр здоровья матери и ребенка медпрофилактика патронаж охрана здоровья матерей
узбекистан постановление президент республиканский центр здоровья матери и ребенка медпрофилактика патронаж охрана здоровья матерей
В Узбекистане создают Республиканский центр здоровья матери и ребенка
18:54 13.09.2023 (обновлено: 18:58 13.09.2023)
Центр образуется в соответствии с постановлением президента "О мерах по охране здоровья матери и ребенка, укреплению репродуктивного здоровья населения".
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
В Узбекистане создают Республиканский центр здоровья матери и ребенка. Это предусматривает постановление
главы государства.
Центр будет организован с 1 октября 2023 года и иметь 14 региональных филиалов.
Внедряется также система усовершенствования медпрофилактики и патронажа охраны здоровья матерей.
В частности, бригады учреждений первичной медико-санитарной помощи на закрепленной за ними территории будут должны:
проводить регулярный мониторинг состояния беременных женщин
курировать процесс становления на учет и прохождения медосмотра беременных женщин
осуществлять периодический контроль матерей и детей в послеродовой период
просвещать население в сфере профилактики заболеваний, планирования здоровой семьи и предупреждения нежелательной беременности.