https://uz.sputniknews.ru/20230913/uzbekistan-svetofor-peshexodnyy-perexod-novaya-doroga-38851628.html

В Узбекистане поставят светофоры на всех пешеходных переходах новых дорог

В Узбекистане поставят светофоры на всех пешеходных переходах новых дорог

Светофорами оснастят все новые строящиеся двух и более полосные автодороги

2023-09-13T09:55+0500

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узбекистан

ташкент

дорога

светофор

установка светофоров

пешеходный переход

постановление

стратегия

стратегия развития

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Узбекистане поставят светофоры на всех пешеходных переходах новых дорог. Это предусмотрено постановлением президента "О мерах по качественной и своевременной реализации Стратегии "Узбекистан – 2030" в 2023 году".Так, документом установлено, что "...с 1 января 2024 года полное оборудование светофорами пешеходных переходов на всех строящихся в населенных пунктах новых двух и более полосных автомобильных дорогах является обязательным".

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