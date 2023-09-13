https://uz.sputniknews.ru/20230913/uzbekistan-svetofor-peshexodnyy-perexod-novaya-doroga-38851628.html
В Узбекистане поставят светофоры на всех пешеходных переходах новых дорог
В Узбекистане поставят светофоры на всех пешеходных переходах новых дорог
Светофорами оснастят все новые строящиеся двух и более полосные автодороги
2023-09-13T09:55+0500
2023-09-13T09:55+0500
2023-09-13T10:13+0500
узбекистан
ташкент
дорога
светофор
установка светофоров
пешеходный переход
постановление
стратегия
стратегия развития
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1b/37279320_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_67f6c517f58f31975c5fa858a23e5aa4.jpg
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Узбекистане поставят светофоры на всех пешеходных переходах новых дорог. Это предусмотрено постановлением президента "О мерах по качественной и своевременной реализации Стратегии "Узбекистан – 2030" в 2023 году".Так, документом установлено, что "...с 1 января 2024 года полное оборудование светофорами пешеходных переходов на всех строящихся в населенных пунктах новых двух и более полосных автомобильных дорогах является обязательным".
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1b/37279320_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_177d79d53e602149f348d1e394afd71c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан стратегия 2030 пешеходный переход светофоры дорога постановление президент населенный пункт
узбекистан стратегия 2030 пешеходный переход светофоры дорога постановление президент населенный пункт
В Узбекистане поставят светофоры на всех пешеходных переходах новых дорог
09:55 13.09.2023 (обновлено: 10:13 13.09.2023)
Светофорами оснастят все новые строящиеся двух и более полосные автодороги.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
В Узбекистане поставят светофоры на всех пешеходных переходах новых дорог. Это предусмотрено постановлением
президента "О мерах по качественной и своевременной реализации Стратегии "Узбекистан – 2030" в 2023 году".
Так, документом установлено, что "...с 1 января 2024 года полное оборудование светофорами пешеходных переходов на всех строящихся в населенных пунктах новых двух и более полосных автомобильных дорогах является обязательным".