https://uz.sputniknews.ru/20230913/uzbekistan-tadjikistan-parlament-memorandum-38903251.html

Парламентарии Узбекистана и Таджикистана подписали соглашение о сотрудничестве

Парламентарии Узбекистана и Таджикистана подписали соглашение о сотрудничестве

Глава Сената Танзила Нарбаева встретилась с председателем верхней палаты таджикского парламента.

2023-09-13T19:37+0500

2023-09-13T19:37+0500

2023-09-13T19:57+0500

узбекистан

таджикистан

сенат олий мажлиса узбекистана

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танзила нарбаева

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Спикер Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась 13 сентября в Душанбе с председателем Маджлиси милли (верхней палаты) парламента Таджикистана Рустамом Эмомали, сообщает пресс-служба узбексокго парламента.В ходе встречи парламентарии обсудили укрепление двусторонних связей и дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также организацию межпаламентского диалога.По итогам встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве, в котором отражены вопросы дальнейшего укрепления межпарламентских связей, осуществления совместного парламентского мониторинга за исполнением достигнутых на высшем уровне соглашений, продолжения тесного сотрудничества в рамках международных парламентских структур.Напомним, Танзила Нарбаева находится в Душанбе для участия в заседании Диалога женщин-лидеров Центральной Азии на тему "Достижение гендерного равенства в условиях адаптации к изменению климата в Центральной Азии".

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