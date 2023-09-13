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Парламентарии Узбекистана и Таджикистана подписали соглашение о сотрудничестве
Парламентарии Узбекистана и Таджикистана подписали соглашение о сотрудничестве
Глава Сената Танзила Нарбаева встретилась с председателем верхней палаты таджикского парламента.
2023-09-13T19:37+0500
2023-09-13T19:37+0500
2023-09-13T19:57+0500
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сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Спикер Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась 13 сентября в Душанбе с председателем Маджлиси милли (верхней палаты) парламента Таджикистана Рустамом Эмомали, сообщает пресс-служба узбексокго парламента.В ходе встречи парламентарии обсудили укрепление двусторонних связей и дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также организацию межпаламентского диалога.По итогам встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве, в котором отражены вопросы дальнейшего укрепления межпарламентских связей, осуществления совместного парламентского мониторинга за исполнением достигнутых на высшем уровне соглашений, продолжения тесного сотрудничества в рамках международных парламентских структур.Напомним, Танзила Нарбаева находится в Душанбе для участия в заседании Диалога женщин-лидеров Центральной Азии на тему "Достижение гендерного равенства в условиях адаптации к изменению климата в Центральной Азии".
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узбекистан таджикистан парламент сенат олий мажлиса мажилис миллий мажилис олий рустам эмомали танзила нарбаева соглашение о сотрудничестве
узбекистан таджикистан парламент сенат олий мажлиса мажилис миллий мажилис олий рустам эмомали танзила нарбаева соглашение о сотрудничестве
Парламентарии Узбекистана и Таджикистана подписали соглашение о сотрудничестве
19:37 13.09.2023 (обновлено: 19:57 13.09.2023)
Глава Сената Танзила Нарбаева встретилась с председателем верхней палаты таджикского парламента.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
Спикер Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась 13 сентября в Душанбе с председателем Маджлиси милли (верхней палаты) парламента Таджикистана Рустамом Эмомали, сообщает
пресс-служба узбексокго парламента.
В ходе встречи парламентарии обсудили укрепление двусторонних связей и дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также организацию межпаламентского диалога.
"В частности, состоялся обмен мнениями по дальнейшей активизации деятельности групп дружбы, созданных между верхними палатами парламентов двух стран", - говорится в сообщении пресс-службы.
По итогам встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве, в котором отражены вопросы дальнейшего укрепления межпарламентских связей, осуществления совместного парламентского мониторинга за исполнением достигнутых на высшем уровне соглашений, продолжения тесного сотрудничества в рамках международных парламентских структур.
Напомним, Танзила Нарбаева находится в Душанбе для участия в заседании Диалога женщин-лидеров Центральной Азии на тему "Достижение гендерного равенства в условиях адаптации к изменению климата в Центральной Азии".