https://uz.sputniknews.ru/20230913/uzbekistan-vred-arxeologiya-pamyatnik-uscherb-38871382.html

В Узбекистане повредили археологические памятники — ущерб 288 млн сумов

В Узбекистане повредили археологические памятники — ущерб 288 млн сумов

В Самарканде и Ташкенте в результате незаконной деятельности человека пострадали два исторических памятника. 13.09.2023, Sputnik Узбекистан

2023-09-13T15:50+0500

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узбекистан

ташкентская область

самаркандская область

археологический памятник

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Узбекистане повредили два археологических памятника: “Номсизтепа-3” — в Самаркандской области и “Кушкургантепа” — в Ташкентской области, сообщает Генпрокуратура. В Иштыханском районе Самаркандской области гражданин О.Т. самовольно разрушил 9,6 кв. м территории памятника IV-VIII веков “Номсизтепа-3”. Оставшиеся 652 кв. м удалось сохранить. Также в Бостанлыкском районе Ташкентской области местные жители повредили 7,4 кв. м площади средневекового памятника “Кушкургантепа”. Cохранить удалось 492 кв. м памятника. Сумма ущерба, нанесенного памятникам, составила 288 млн сумов. Повреждения были обнаружены в результате контрольных мероприятий органов прокуратуры и агентства культурного наследия, направленных на охрану и сохранение исторических памятников, сообщает прокуратура РУз.По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

узбекистан

ташкентская область

самаркандская область

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узбекистан, ташкентская область, самаркандская область, археологический памятник