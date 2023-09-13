https://uz.sputniknews.ru/20230913/vstrecha-lidery-sentralnaya-aziya-dushanbye-dokumenty-38853991.html

Главы государств Центральной Азии на встрече в Душанбе подпишут 5 документов — список

Главы государств Центральной Азии на встрече в Душанбе подпишут 5 документов — список

В ходе встречи лидеров стран ЦА в Душанбе, которая пройдет 14-15 сентября запланировано подписание пакета документов, а также проведение свыше 10 мероприятий.

2023-09-13T10:45+0500

2023-09-13T10:45+0500

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таджикистан

душанбе

встреча

глава государства

центральная азия

подписание документов

политика

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. По итогам встречи глав государств Центральной Азии, которая состоится 14-15 сентября в Душанбе, планируют подписать пакет из пяти документов, сообщает газета "Нейтральный Туркменистан".Документы, которые будут подписаны:Кроме того, по информации издания, на полях форума состоится совещание министров иностранных дел, также планируют проведение более десяти параллельных мероприятий. Среди них Экономический форум, Международная выставка национальной продукции, встреча членов Диалога женщин-лидеров ЦА, выставка художников, форум ректоров вузов, Международная научная конференция, встреча министров транспорта и торжественный концерт мастеров культуры и искусств государств Центральной Азии. На встрече ожидают участия президентов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, и Таджикистана. Аналогичное мероприятие прошло в 2022 году в Чолпон-Ате в Кыргызстане.

таджикистан

душанбе

центральная азия

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