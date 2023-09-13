https://uz.sputniknews.ru/20230913/vstrecha-lidery-sentralnaya-aziya-dushanbye-dokumenty-38853991.html
Главы государств Центральной Азии на встрече в Душанбе подпишут 5 документов — список
Главы государств Центральной Азии на встрече в Душанбе подпишут 5 документов — список
В ходе встречи лидеров стран ЦА в Душанбе, которая пройдет 14-15 сентября запланировано подписание пакета документов, а также проведение свыше 10 мероприятий.
2023-09-13T10:45+0500
2023-09-13T10:45+0500
2023-09-13T12:10+0500
таджикистан
душанбе
встреча
глава государства
центральная азия
подписание документов
политика
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. По итогам встречи глав государств Центральной Азии, которая состоится 14-15 сентября в Душанбе, планируют подписать пакет из пяти документов, сообщает газета "Нейтральный Туркменистан".Документы, которые будут подписаны:Кроме того, по информации издания, на полях форума состоится совещание министров иностранных дел, также планируют проведение более десяти параллельных мероприятий. Среди них Экономический форум, Международная выставка национальной продукции, встреча членов Диалога женщин-лидеров ЦА, выставка художников, форум ректоров вузов, Международная научная конференция, встреча министров транспорта и торжественный концерт мастеров культуры и искусств государств Центральной Азии. На встрече ожидают участия президентов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, и Таджикистана. Аналогичное мероприятие прошло в 2022 году в Чолпон-Ате в Кыргызстане.
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таджикистан душанбе встреча глава государства центральная азия подписание документов политика
таджикистан душанбе встреча глава государства центральная азия подписание документов политика
Главы государств Центральной Азии на встрече в Душанбе подпишут 5 документов — список
10:45 13.09.2023 (обновлено: 12:10 13.09.2023)
В ходе встречи лидеров стран ЦА в Душанбе, которая пройдет 14-15 сентября, запланировано подписание пакета документов, а также проведение свыше 10 мероприятий.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
По итогам встречи глав государств Центральной Азии, которая состоится 14-15 сентября в Душанбе, планируют подписать пакет из пяти документов, сообщает
газета "Нейтральный Туркменистан".
Документы, которые будут подписаны:
Совместное заявление глав государств Центральной Азии;
Соглашение в сфере наземного транспорта;
Соглашение об общих направлениях молодежной политики;
Положение о совете национальных координаторов по делам консультативных встреч;
Дорожная карта по поддержке здоровья и благополучия жителей региона Центральной Азии на 2023 — 2025 годы.
Кроме того, по информации издания, на полях форума состоится совещание министров иностранных дел, также планируют проведение более десяти параллельных мероприятий. Среди них Экономический форум, Международная выставка национальной продукции, встреча членов Диалога женщин-лидеров ЦА, выставка художников, форум ректоров вузов, Международная научная конференция, встреча министров транспорта и торжественный концерт мастеров культуры и искусств государств Центральной Азии.
"Все это призвано способствовать укреплению процесса развития регионального сотрудничества и дальнейшего упрочения безопасности и стабильности в регионе", — говорится в статье.
На встрече ожидают участия президентов Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, и Таджикистана. Аналогичное мероприятие прошло в 2022 году в Чолпон-Ате в Кыргызстане.