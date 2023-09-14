https://uz.sputniknews.ru/20230914/andijan-stroitelstvo-fotoelektrostantsiya-38952714.html
Новая солнечная электростанция в Андижане покроет треть потребностей области
Новая солнечная электростанция в Андижане покроет треть потребностей области
Запуск фотоэлектрической установки также позволит сэкономить 212 млн кубометров природного газа и предотвратить выброс 294 тыс. тонн вредных парниковых газов.
2023-09-14T16:27+0500
2023-09-14T16:27+0500
2023-09-14T16:27+0500
общество
экономика
андижанская область
китай
солнечная электростанция
электроэнергия
проект
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В Андижанской области стартовало строительство солнечной электростанции, сообщает пресс-служба администрации региона.Проект реализуют совместно с китайской компанией PowerChina International Group.Мощность фотоэлектрической станции(ФЭС) — 400 МВт. После ввода ее в эксплуатацию в 2024 году, ФЭС будет ежегодно производить 700 миллионов кВт/ч электроэнергии. Это позволит сэкономить 212 млн кубометров природного газа и предотвратить выброс в атмосферу 294 тыс. тонн вредных парниковых газов.Местом для строительства объекта стал массив "Новый Андижан".Станцию построят на основе трехстороннего Меморандума о взаимопонимании между министерством энергетики Узбекистана, администрацией Андижанской области и китайскими партнерами.
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MIA „Rosiya Segodnya“
общество экономика андижанская область солнечная электростанция электроэнергия проект
общество экономика андижанская область солнечная электростанция электроэнергия проект
Новая солнечная электростанция в Андижане покроет треть потребностей области
Запуск фотоэлектрической установки также позволит сэкономить 212 млн кубометров природного газа и предотвратить выброс 294 тыс. тонн вредных парниковых газов.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
В Андижанской области стартовало строительство солнечной электростанции, сообщает пресс-служба
администрации региона.
Проект реализуют совместно с китайской компанией PowerChina International Group.
Мощность фотоэлектрической станции(ФЭС) — 400 МВт.
После ввода ее в эксплуатацию в 2024 году, ФЭС будет ежегодно производить 700 миллионов кВт/ч электроэнергии. Это позволит сэкономить 212 млн кубометров природного газа и предотвратить выброс в атмосферу 294 тыс. тонн вредных парниковых газов.
"Эта электростанция покроет треть потребностей Андижанской области в электроэнергии", — говорится в сообщении.
Местом для строительства объекта стал массив "Новый Андижан".
"Запуск первого этапа проекта мощностью 100 мегаватт запланирован на 1 апреля следующего года, а на полную мощность станция заработает в ноябре-декабре 2024-го", — указано в сообщении.
Станцию построят на основе трехстороннего Меморандума о взаимопонимании между министерством энергетики Узбекистана, администрацией Андижанской области и китайскими партнерами.