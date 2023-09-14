https://uz.sputniknews.ru/20230914/baxtiyer-saidov-ministry-vstrecha-tadjikistan-38906795.html

Бахтиёр Саидов встретился с зарубежными коллегами в Таджикистане — что обсудили

Бахтиёр Саидов встретился с зарубежными коллегами в Таджикистане — что обсудили

В Душанбе прошла министерская встреча с участием глав МИД Узбекистана, Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана и Туркменистана.

2023-09-14T08:48+0500

2023-09-14T08:48+0500

2023-09-14T09:41+0500

политика

бахтиёр саидов

таджикистан

встреча

министры иностранных дел

ца

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Накануне глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов принял участие в министерской встрече в Таджикистане. Об этом он сообщил в Telegram-канале.Саидов рассказал, что с коллегами из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана они рассмотрели проект повестки дня и документы, вносимые на рассмотрение пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона 14-15 сентября посетит Душанбе для участия в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и саммите Международного фонда спасения Арала.Повестка дня пятой встречи лидеров стран ЦА включает вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества в регионе, в том числе развития политического диалога, продвижения совместных программ и проектов в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и экологии, активизации культурно-гуманитарного обмена, а также реагирования на современные вызовы и угрозы безопасности.На юбилейном заседании глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, проводимом в год 30-летия с момента создания объединения, рассмотрят важные аспекты регионального партнерства в области управления и рационального использования водных ресурсов, а также дальнейшего совершенствования деятельности фонда. По итогам мероприятий планируют принять ряд многосторонних документов.

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