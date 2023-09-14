https://uz.sputniknews.ru/20230914/baxtiyer-saidov-ministry-vstrecha-tadjikistan-38906795.html
Бахтиёр Саидов встретился с зарубежными коллегами в Таджикистане — что обсудили
Бахтиёр Саидов встретился с зарубежными коллегами в Таджикистане — что обсудили
В Душанбе прошла министерская встреча с участием глав МИД Узбекистана, Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана и Туркменистана.
2023-09-14T08:48+0500
2023-09-14T08:48+0500
2023-09-14T09:41+0500
политика
бахтиёр саидов
таджикистан
встреча
министры иностранных дел
ца
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0e/38905955_0:126:1280:846_1920x0_80_0_0_2a440f4981e601faee157706c69af82f.jpg
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Накануне глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов принял участие в министерской встрече в Таджикистане. Об этом он сообщил в Telegram-канале.Саидов рассказал, что с коллегами из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана они рассмотрели проект повестки дня и документы, вносимые на рассмотрение пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона 14-15 сентября посетит Душанбе для участия в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и саммите Международного фонда спасения Арала.Повестка дня пятой встречи лидеров стран ЦА включает вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества в регионе, в том числе развития политического диалога, продвижения совместных программ и проектов в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и экологии, активизации культурно-гуманитарного обмена, а также реагирования на современные вызовы и угрозы безопасности.На юбилейном заседании глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, проводимом в год 30-летия с момента создания объединения, рассмотрят важные аспекты регионального партнерства в области управления и рационального использования водных ресурсов, а также дальнейшего совершенствования деятельности фонда. По итогам мероприятий планируют принять ряд многосторонних документов.
таджикистан
ца
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0e/38905955_0:6:1280:966_1920x0_80_0_0_696fb745060d88fb156c7f199b3e62ee.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика бахтиёр саидов встреча ца таджикистан министры иностранных дел
политика бахтиёр саидов встреча ца таджикистан министры иностранных дел
Бахтиёр Саидов встретился с зарубежными коллегами в Таджикистане — что обсудили
08:48 14.09.2023 (обновлено: 09:41 14.09.2023)
В Душанбе прошла министерская встреча с участием глав МИД Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
Накануне глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов принял участие в министерской встрече в Таджикистане. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
"Выражаем благодарность министру иностранных дел Таджикистана Сироджиддину Мухриддину за теплый прием в городе Душанбе", — говорится в сообщении.
Саидов рассказал, что с коллегами из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана они рассмотрели проект повестки дня и документы, вносимые на рассмотрение пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.
Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона 14-15 сентября посетит Душанбе для участия в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и саммите Международного фонда спасения Арала.
Повестка дня пятой встречи лидеров стран ЦА включает вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества в регионе, в том числе развития политического диалога, продвижения совместных программ и проектов в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и экологии, активизации культурно-гуманитарного обмена, а также реагирования на современные вызовы и угрозы безопасности.
На юбилейном заседании глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, проводимом в год 30-летия с момента создания объединения, рассмотрят важные аспекты регионального партнерства в области управления и рационального использования водных ресурсов, а также дальнейшего совершенствования деятельности фонда.
По итогам мероприятий планируют принять ряд многосторонних документов.