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Бывший советник главы Пентагона: Путин ждет краха НАТО из-за Украины
Бывший советник главы Пентагона: Путин ждет краха НАТО из-за Украины
Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Путин ждет краха НАТО из-за Украины. 14.09.2023, Sputnik Узбекистан
2023-09-14T16:14+0500
2023-09-14T16:14+0500
2023-09-14T16:21+0500
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин ждет ухудшения ситуации в Европе, которая приведет к краху НАТО и поэтому "ведет долгую игру" на Украине, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор во время интервью YouTube-каналу Redacted, сообщает РИА Новости.Военный эксперт отметил, что Россия не бросает сразу все свои силы и резервы на борьбу с вооруженными силами Украины и что российские войска хотят и готовы начать свое наступление, которое положит конец конфликту.
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украина, всу, европа, в мире, владимир путин, россия
Бывший советник главы Пентагона: Путин ждет краха НАТО из-за Украины
16:14 14.09.2023 (обновлено: 16:21 14.09.2023)
Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Путин ждет краха НАТО из-за Украины.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
Президент России Владимир Путин ждет ухудшения ситуации в Европе, которая приведет к краху НАТО и поэтому "ведет долгую игру" на Украине, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор во время интервью YouTube-каналу Redacted, сообщает РИА Новости
.
"Владимир Путин решил ждать. Думаю, он действительно верит, что ситуация в Европе настолько ухудшится, что НАТО просто развалится. Европейцы просто скажут: "Мы шли по вашей указке, как могли, Вашингтон, и вы привели нас на путь, ведущий в ад”. Германия уже подверглась деиндустриализации", — сказал полковник Дуглас Макгрегор.
Военный эксперт отметил, что Россия не бросает сразу все свои силы и резервы на борьбу с вооруженными силами Украины и что российские войска хотят и готовы начать свое наступление, которое положит конец конфликту.