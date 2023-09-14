https://uz.sputniknews.ru/20230914/kraxa-nato-putin-ukraina-38930621.html

Бывший советник главы Пентагона: Путин ждет краха НАТО из-за Украины

Бывший советник главы Пентагона: Путин ждет краха НАТО из-за Украины

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Путин ждет краха НАТО из-за Украины. 14.09.2023, Sputnik Узбекистан

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украина

всу

европа

в мире

владимир путин

россия

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин ждет ухудшения ситуации в Европе, которая приведет к краху НАТО и поэтому "ведет долгую игру" на Украине, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор во время интервью YouTube-каналу Redacted, сообщает РИА Новости.Военный эксперт отметил, что Россия не бросает сразу все свои силы и резервы на борьбу с вооруженными силами Украины и что российские войска хотят и готовы начать свое наступление, которое положит конец конфликту.

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украина, всу, европа, в мире, владимир путин, россия