https://uz.sputniknews.ru/20230914/pogoda-tashkent-14-sentyabr-2023-38859289.html
Еще один теплый день — прогноз погоды в Ташкенте на 14 сентября
Еще один теплый день — прогноз погоды в Ташкенте на 14 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в четверг.
2023-09-14T05:07+0500
2023-09-14T05:07+0500
2023-09-14T05:07+0500
узбекистан
ташкент
погода в ташкенте
погода
прогноз погоды
узгидромет
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/14/37002833_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5759db3621298e7dfaeb46f0f8b3345e.jpg
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 28-30 градусов тепла.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/14/37002833_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0729a7aa88428bed06348d0373a05296.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент прогноз погоды погода прогноз погоды в ташкенте общество узгидромет
узбекистан ташкент прогноз погоды погода прогноз погоды в ташкенте общество узгидромет
Еще один теплый день — прогноз погоды в Ташкенте на 14 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в четверг.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха днем 28-30 градусов тепла.