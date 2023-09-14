https://uz.sputniknews.ru/20230914/pogoda-tashkent-14-sentyabr-2023-38859289.html

Еще один теплый день — прогноз погоды в Ташкенте на 14 сентября

Еще один теплый день — прогноз погоды в Ташкенте на 14 сентября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в четверг.

2023-09-14T05:07+0500

2023-09-14T05:07+0500

2023-09-14T05:07+0500

узбекистан

ташкент

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем 28-30 градусов тепла.

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