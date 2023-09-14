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Где пройдут дожди — погода в Узбекистане на 15 сентября
Где пройдут дожди — погода в Узбекистане на 15 сентября
Синоптики рассказали, какая погода будет в республике в пятницу.
2023-09-14T13:11+0500
2023-09-14T13:11+0500
2023-09-14T13:11+0500
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Завтра по всей территории Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Кратковременные дожди и грозы прогнозируют только в горных районах.Ветер восточный, 7-12 м/с. Синоптики предупреждают, что он может усилиться в Бухарской и Навоийской областях, а также в горных районах — до 13-18 м/с, местами с пыльным поземком. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.
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узбекистан погода прогноз прогноз погоды по узбекистане погода в узбекистане узгидромет общество
Где пройдут дожди — погода в Узбекистане на 15 сентября
Синоптики рассказали, какая погода будет в республике в пятницу.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
Завтра по всей территории Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Кратковременные дожди и грозы прогнозируют только в горных районах.
Ветер восточный, 7-12 м/с. Синоптики предупреждают, что он может усилиться в Бухарской и Навоийской областях, а также в горных районах — до 13-18 м/с, местами с пыльным поземком. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область — 23-28 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области — 26-31 градус тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — 27-32 градуса тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 30-35 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 25-30 градусов тепла;
предгорные и горные районы — 20-25 градусов тепла.