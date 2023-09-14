https://uz.sputniknews.ru/20230914/pogoda-uzbekistan-15-sentyabr-2023-38922590.html

Где пройдут дожди — погода в Узбекистане на 15 сентября

Где пройдут дожди — погода в Узбекистане на 15 сентября

Синоптики рассказали, какая погода будет в республике в пятницу.

2023-09-14T13:11+0500

2023-09-14T13:11+0500

2023-09-14T13:11+0500

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Завтра по всей территории Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Кратковременные дожди и грозы прогнозируют только в горных районах.Ветер восточный, 7-12 м/с. Синоптики предупреждают, что он может усилиться в Бухарской и Навоийской областях, а также в горных районах — до 13-18 м/с, местами с пыльным поземком. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.

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