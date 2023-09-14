https://uz.sputniknews.ru/20230914/pravila-taksi-migranty-38955320.html

Новые правила для таксистов-мигрантов в РФ: что изменилось

Новые правила для таксистов-мигрантов в РФ: что изменилось

В России 1 сентября вступил в силу федеральный закон от 29.12.2022 N 580-ФЗ об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

2023-09-14T18:11+0500

2023-09-14T18:11+0500

2023-09-14T18:29+0500

миграция

такси

россия

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В России 1 сентября вступил в силу федеральный закон от 29.12.2022 N 580-ФЗ об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Что изменилось за минувшие две недели, как изменения повлияли на таксистов-мигрантов и в целом на данную сферу, разбирался Sputnik.НововведенияПо данным департамента транспорта Москвы по состоянию на 2022 год, только в одной российской столице таксистами работают 59,4 тыс. иностранцев, в том числе 44,6 тыс. — из Кыргызстана, 5,2 тыс. — из Таджикистана и 3,4 тыс. — из Узбекистана. С 1 сентября они оказывают услуги в соответствии с новыми правилами.Теперь, чтобы стать легальным таксистом, достаточно иметь статус самозанятого. Ранее же водителям, которые не желали работать наемными сотрудниками в таксопарке, нужно было регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП), что было сложным и дорогим процессом.Теперь тем, кто хочет заниматься перевозкой легально, для получения разрешения потребуется только включить автомобиль в реестр легковых такси, получить справку об отсутствии судимости и заключить договор со службой заказа такси (агрегатором), пояснил корреспонденту Sputnik гендиректор платформы для самозанятых Qugo Игорь Знак.При этом водителям-гражданам других стран справку об отсутствии судимости необходимо получить как от госорганов РФ, так и со своей родины, отметил в беседе с корреспондентом Sputnikэксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян.Роберт Ян уточнил, что формально информация о судимости или несудимости требовалась еще с 1 марта, когда вступили в силу соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ, однако с 1 сентября агрегаторы начали нести ответственность за допуск водителя к работе без справок, поэтому к вопросу стали относиться серьезнее.Службы заказа такси теперь несут ответственность за проверку и оценку таксистов. Если агрегатор передаст заказ водителю, не имеющему разрешения, сервис может быть лишен права на работу. Такую меру применят, если количество подобных случаев окажется свыше десяти или 0,01% от общего числа.По информации Банка России, водители такси попадают в аварии в 7,4 раза чаще, чем водители обычных легковых машин. Согласно новым правилам, если произойдет ДТП, служба заказа такси будет нести совместную ответственность с водителем за возмещение ущерба.Разрешение на работу самозанятые водители и ИП могут получить в электронном виде. Для этого необходимо оставить заявку на сайте "Госуслуги" или обратиться во многофункциональном центре (МФЦ).Как сообщил корреспонденту Sputnik председатель московского профсоюза такси "Добро" Николай Кодолов, ни вступление в силу нового закона, ни снижение курса рубля пока никак не повлияли на количество таксистов в столице.Аренда вместо таксиЗакон о такси не предполагал переходного периода для подготовки отрасли к новым требованиям и не давал самозанятым водителям возможность заранее получить разрешения на деятельность такси, пояснила корреспонденту Sputnik специалист отдела по связям с общественностью агрегатора "Максим" Екатерина Мамай."Чтобы не допустить транспортного коллапса и сохранить доступные цены, сервис разделил поездки на два юридически разных типа — легковое такси и аренда транспортного средства с экипажем", — сказала она.Заказы по тарифу "Такси" доступны исключительно перевозчикам с разрешением на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Поскольку разрешения пока имеет ограниченное число перевозчиков, цены на такие заказы будут выше обычных, а комиссия сервиса ниже, уточнила Екатерина Мамай.Как пояснил Роберт Ян, агрегаторы таким образом вывели часть своей деятельности за рамки закона о такси.Доли агрегаторов на рынке таксиПо информации Аналитического центра при правительстве РФ, по состоянию на 2021 год сервис "Яндекс.Такси" и Uber совокупно были представлены в 686 городах России, Maxim — в 496. Следующим по числу населенных пунктов был агрегатор "Везет".По словам Роберта Яна, сейчас доминирующее положение на российском рынке такси занимают "Яндекс" (куда входят "Яндекс Go", Uber и купленный "Яндексом" в 2021 году сервис "Везет"), а также "Максим" ("Максим", "Поехали" и Tuda).Согласно информации Росстата, стоимость поездки на такси в РФ оказалась на максимальной отметке за последние десять лет, в июне 2023 достигнув 32,53 руб. в расчете на 1 км пути. При этом самый большой рост имел место в первой половине 2023 года — 4,03 %.По данным экспертов Tinkoff Data, в первом полугодии 2023 года средний чек на поездку в такси в Москве вырос на 15 %. В то же время в среднем по России поездка на такси в стране обошлась в среднем в 293 рубля, что на 11 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.Одновременно с законом о такси 1 сентября в РФ вступил в силу "пятый антимонопольный пакет", направленный на пресечение злоупотреблений доминирующим положением со стороны владельцев цифровых платформ.Под действие пятого пакета подпадают маркетплейсы и агрегаторы, если они оказывают существенное влияние на смежные рынки, а также если их выручка за последний календарный год превышает 2 млрд рублей."На сегодняшний день к ним относятся Avito, Циан, Яндекс.Такси, а также Google и Apple в качестве владельцев магазинов приложений. В дальнейшем к ним могут быть отнесены и другие компании", — пояснили в пресс-службе ФАС.

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Михаил Воробьев

Михаил Воробьев

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такси мигранты россия