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Высланный из страны руководитель Sputnik Молдова Денисов рассказал подробности
Высланный из страны руководитель Sputnik Молдова Денисов рассказал подробности
Власти Молдовы посчитали, что он "предположительно угрожает безопасности республики", и выслали, запретив ему посещать страну в течение 10 лет.
2023-09-14T10:09+0500
2023-09-14T10:09+0500
2023-09-14T10:09+0500
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Депортированный из Кишинева руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов прибыл в Москву, где рассказал подробности, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.Власти Молдовы сочли, что он "предположительно угрожает безопасности республики", и выслали, лишив права въезда страну в течение 10 лет.При этом, миграционная служба Молдовы предлагала журналисту депортироваться за свой счет.В свою очередь, Денисов рассказал об ущемлении россиян в Молдове.При этом, он отметил, что его молдавские коллеги поддержали его в ситуации с депортацией.Позднее кота депортированного журналиста, которого хозяин назвал заложником и узником совести, освободили из запертой квартиры.Примечательно, что в 2023 г. Молдова поднялась на 12 строчек в рейтинге "Свободы прессы", заняв 28-е место из 180 по версии международной правозащитной организации "Репортеры без границ".При этом, в республике более 10 заблокированных интернет-ресурсов. Среди них — 5 сайтов ИА "Sputnik". Также в стране прекратили вещание радио "Sputnik Молдова", запретили вещание 6 русскоязычных телеканалов и депортировали главу Sputnik Молдова Виталия Денисова.
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sputnik общество журналист депортация москва молдова медиа видео
sputnik общество журналист депортация москва молдова медиа видео
Высланный из страны руководитель Sputnik Молдова Денисов рассказал подробности
Власти Молдовы посчитали, что он "предположительно угрожает безопасности республики", и выслали, запретив ему посещать страну в течение 10 лет.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
Депортированный из Кишинева руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов прибыл в Москву, где рассказал подробности, сообщает
Sputnik Ближнее зарубежье.
Власти Молдовы сочли, что он "предположительно угрожает безопасности республики", и выслали, лишив права въезда страну в течение 10 лет.
"Решение о выдворении подписали 8 сентября, а вручили, когда уже истек срок обжалования. Не дали времени собраться, взять деньги, документы. Заперли кота одного в квартире ", — рассказал Денисов.
При этом, миграционная служба Молдовы предлагала
журналисту депортироваться за свой счет.
В свою очередь, Денисов рассказал
об ущемлении россиян в Молдове.
"В Молдове в страну могут не впустить даже своих граждан, не говоря уже о россиянах. Бывали случаи, когда не пускали женщин с детьми, т.к. они не могли обосновать причину посещения страны. Если у тебя есть российский паспорт — ты автоматически поражен в правах", — указал руководитель Sputnik Молдова.
При этом, он отметил, что его молдавские коллеги поддержали его в ситуации с депортацией.
"Я один россиянин работал в нашей редакции в Кишиневе. Все остальные — граждане Молдовы, все они выразили мне слова поддержки. Произошедшее сплотит их, и они будут работать не хуже, чем раньше", — добавил Денисов.
Позднее кота депортированного журналиста, которого хозяин назвал заложником и узником совести, освободили из запертой квартиры.
Примечательно, что в 2023 г. Молдова поднялась
на 12 строчек в рейтинге "Свободы прессы", заняв 28-е место из 180 по версии международной правозащитной организации "Репортеры без границ".
При этом, в республике более 10 заблокированных интернет-ресурсов. Среди них — 5 сайтов ИА "Sputnik". Также в стране прекратили вещание радио "Sputnik Молдова", запретили вещание 6 русскоязычных телеканалов и депортировали главу Sputnik Молдова Виталия Денисова.