https://uz.sputniknews.ru/20230914/rukovoditel-sputnik-moldova-moskva-prilet-38908211.html

Высланный из страны руководитель Sputnik Молдова Денисов рассказал подробности

Высланный из страны руководитель Sputnik Молдова Денисов рассказал подробности

Власти Молдовы посчитали, что он "предположительно угрожает безопасности республики", и выслали, запретив ему посещать страну в течение 10 лет.

2023-09-14T10:09+0500

2023-09-14T10:09+0500

2023-09-14T10:09+0500

молдова

журналист

москва

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Депортированный из Кишинева руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов прибыл в Москву, где рассказал подробности, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.Власти Молдовы сочли, что он "предположительно угрожает безопасности республики", и выслали, лишив права въезда страну в течение 10 лет.При этом, миграционная служба Молдовы предлагала журналисту депортироваться за свой счет.В свою очередь, Денисов рассказал об ущемлении россиян в Молдове.При этом, он отметил, что его молдавские коллеги поддержали его в ситуации с депортацией.Позднее кота депортированного журналиста, которого хозяин назвал заложником и узником совести, освободили из запертой квартиры.Примечательно, что в 2023 г. Молдова поднялась на 12 строчек в рейтинге "Свободы прессы", заняв 28-е место из 180 по версии международной правозащитной организации "Репортеры без границ".При этом, в республике более 10 заблокированных интернет-ресурсов. Среди них — 5 сайтов ИА "Sputnik". Также в стране прекратили вещание радио "Sputnik Молдова", запретили вещание 6 русскоязычных телеканалов и депортировали главу Sputnik Молдова Виталия Денисова.

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