https://uz.sputniknews.ru/20230914/sammit-eaes-shos-briks-posol-belarusi-38904939.html
Саммит ЕАЭС, ШОС и БРИКС стал бы прорывом — посол Беларуси
Саммит ЕАЭС, ШОС и БРИКС стал бы прорывом — посол Беларуси
Это помогло бы развитию концепции "интеграции интеграций", заявил дипломат.
2023-09-14T16:22+0500
2023-09-14T16:22+0500
2023-09-14T16:35+0500
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Проведение саммита ЕАЭС, ШОС и БРИКС стало бы прорывом для развития концепции об "интеграции интеграций". Такое заявление сделал посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Крутой выступил на пленарной сессии "ЕАЭС и БРИКС: роль в формировании нового многополярного мира". Он также добавил, что только за последний год взаимная торговля ЕАЭС и БРИКС выросла на 40 % "даже в условиях безумных санкций, которые наложены на Россию и Белоруссию". Посол Белоруссии также отметил, что, согласно прогнозам, товарооборот с Россией в этом году достигнет 55 миллиардов долларов. Напомним, Узбекистан является страной-наблюдателем ЕАЭС и членом ШОС.
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шос еаэс евразийский экономический союз брикс посол беларуси дмитрий крутой восточный экономический форум вэф интеграция саммит
шос еаэс евразийский экономический союз брикс посол беларуси дмитрий крутой восточный экономический форум вэф интеграция саммит
Саммит ЕАЭС, ШОС и БРИКС стал бы прорывом — посол Беларуси
16:22 14.09.2023 (обновлено: 16:35 14.09.2023)
Это помогло бы развитию концепции "интеграции интеграций", заявил дипломат.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Проведение саммита ЕАЭС, ШОС и БРИКС стало бы прорывом для развития концепции об "интеграции интеграций". Такое заявление сделал посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
"Важно поддерживать высокий политический уровень — договоренности, встречи лидеров наших стран очень важны. Возвращаясь к идее нашего президента о саммите ЕАЭС, ШОС и БРИКС: думаю, если он состоится, это будет серьезное интеграционное решение, определенный прорыв в развитие концепции "интеграция интеграций", — сказал он.
Крутой выступил на пленарной сессии "ЕАЭС и БРИКС: роль в формировании нового многополярного мира". Он также добавил, что только за последний год взаимная торговля ЕАЭС и БРИКС выросла на 40 % "даже в условиях безумных санкций, которые наложены на Россию и Белоруссию".
"Я думаю, что влияние доллара в любом случае будет снижаться даже быстрее, чем ожидают эксперты, и альтернативная резервная валюта БРИКС появится в ближайшее время. Второй важный элемент — это Новый банк развития БРИКС. На мой взгляд, он объективно придет на смену тому же Всемирному банку, который стремительно растерял свой авторитет и дискредитировал себя, отказавшись в угоду США даже от социальных и бюджетных проектов, в том числе критической инфраструктуры. После такого не представляю, как он сохранится как международный институт развития", — считает дипломат.
Посол Белоруссии также отметил, что, согласно прогнозам, товарооборот с Россией в этом году достигнет 55 миллиардов долларов.
Напомним, Узбекистан является страной-наблюдателем ЕАЭС и членом ШОС.