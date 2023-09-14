https://uz.sputniknews.ru/20230914/sammit-eaes-shos-briks-posol-belarusi-38904939.html

Саммит ЕАЭС, ШОС и БРИКС стал бы прорывом — посол Беларуси

Саммит ЕАЭС, ШОС и БРИКС стал бы прорывом — посол Беларуси

Это помогло бы развитию концепции "интеграции интеграций", заявил дипломат.

2023-09-14T16:22+0500

2023-09-14T16:22+0500

2023-09-14T16:35+0500

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Проведение саммита ЕАЭС, ШОС и БРИКС стало бы прорывом для развития концепции об "интеграции интеграций". Такое заявление сделал посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Крутой выступил на пленарной сессии "ЕАЭС и БРИКС: роль в формировании нового многополярного мира". Он также добавил, что только за последний год взаимная торговля ЕАЭС и БРИКС выросла на 40 % "даже в условиях безумных санкций, которые наложены на Россию и Белоруссию". Посол Белоруссии также отметил, что, согласно прогнозам, товарооборот с Россией в этом году достигнет 55 миллиардов долларов. Напомним, Узбекистан является страной-наблюдателем ЕАЭС и членом ШОС.

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