https://uz.sputniknews.ru/20230914/shavkat-mirziyoyev-sozdaniye-zonu-svobodnoy-torgovli-sentralnaya-aziya-38959632.html
Шавкат Мирзиёев предложил создать полноценную зону свободной торговли в ЦА
Шавкат Мирзиёев предложил создать полноценную зону свободной торговли в ЦА
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев на Консультативной встрече глав стран Центральной Азии в Душанбе предложил создать полноценную зону свободной... 14.09.2023, Sputnik Узбекистан
2023-09-14T17:48+0500
2023-09-14T17:48+0500
2023-09-14T18:16+0500
узбекистан
президент
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев на Консультативной встрече глав стран Центральной Азии в Душанбе предложил создать полноценную зону свободной торговли. Мирзиёев отметил, что торгово-экономическое сотрудничество стран Центральной Азии является основным драйвером регионального партнерства и интеграции. По словам главы Узбекистана, в республике создаются все необходимые условия для развития практического взаимодействия в этом направлении со всеми странами региона. Глава Узбекистана предложил принять комплексную региональную программу, предусматривающую формирование устойчивых торгово-логистических цепочек в регионе ЦА, открытие и расширение центров приграничной торговли и кооперации, гармонизацию законодательства и устранение барьеров во взаимной торговле, создание единых электронных платформ таможенного администрирования санитарного и фитосанитарного контроля, сертификации происхождения товаров, запуск региональной площадки электронной торговли.
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узбекистан, президент, шавкат мирзиёев
узбекистан, президент, шавкат мирзиёев
Шавкат Мирзиёев предложил создать полноценную зону свободной торговли в ЦА
17:48 14.09.2023 (обновлено: 18:16 14.09.2023)
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев на Консультативной встрече глав стран Центральной Азии в Душанбе предложил создать полноценную зону свободной торговли.
Мирзиёев отметил, что торгово-экономическое сотрудничество стран Центральной Азии является основным драйвером регионального партнерства и интеграции. По словам главы Узбекистана, в республике создаются все необходимые условия для развития практического взаимодействия в этом направлении со всеми странами региона.
"Считаем, что в целях увеличения объемов товарооборота необходимо скорейшее формирование полноценной зоны свободной торговли без изъятий и ограничений", — сказал Мирзиёев.
Глава Узбекистана предложил принять комплексную региональную программу, предусматривающую формирование устойчивых торгово-логистических цепочек в регионе ЦА, открытие и расширение центров приграничной торговли и кооперации, гармонизацию законодательства и устранение барьеров во взаимной торговле, создание единых электронных платформ таможенного администрирования санитарного и фитосанитарного контроля, сертификации происхождения товаров, запуск региональной площадки электронной торговли.
"Для реализации этих задач предлагаем запустить механизм регулярных встреч министров, ответственных за внешнеторговую деятельность", — добавил Мирзиёев.