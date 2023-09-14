https://uz.sputniknews.ru/20230914/shavkat-mirziyoyev-sozdaniye-zonu-svobodnoy-torgovli-sentralnaya-aziya-38959632.html

Шавкат Мирзиёев предложил создать полноценную зону свободной торговли в ЦА

Шавкат Мирзиёев предложил создать полноценную зону свободной торговли в ЦА

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев на Консультативной встрече глав стран Центральной Азии в Душанбе предложил создать полноценную зону свободной... 14.09.2023, Sputnik Узбекистан

2023-09-14T17:48+0500

2023-09-14T17:48+0500

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узбекистан

президент

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев на Консультативной встрече глав стран Центральной Азии в Душанбе предложил создать полноценную зону свободной торговли. Мирзиёев отметил, что торгово-экономическое сотрудничество стран Центральной Азии является основным драйвером регионального партнерства и интеграции. По словам главы Узбекистана, в республике создаются все необходимые условия для развития практического взаимодействия в этом направлении со всеми странами региона. Глава Узбекистана предложил принять комплексную региональную программу, предусматривающую формирование устойчивых торгово-логистических цепочек в регионе ЦА, открытие и расширение центров приграничной торговли и кооперации, гармонизацию законодательства и устранение барьеров во взаимной торговле, создание единых электронных платформ таможенного администрирования санитарного и фитосанитарного контроля, сертификации происхождения товаров, запуск региональной площадки электронной торговли.

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узбекистан, президент, шавкат мирзиёев