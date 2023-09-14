https://uz.sputniknews.ru/20230914/shkola-menyu-pitaniye-shkolnik-tashkent-38974776.html
Школьное меню: чем кормят школьников Ташкента?
Школьное меню: чем кормят школьников Ташкента?
В меню школьных столовых входят разнообразные горячие блюда, салаты, десерты и напитки
2023-09-14T20:22+0500
2023-09-14T20:22+0500
2023-09-14T20:22+0500
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Блюда готовят по специальному графику. Например, в понедельник — мясные котлеты с гарниром, а в середине недели — плов.При составлении меню также учитывают пожелания учеников.Качество продуктов питания находится под постоянным контролем. Список продуктов проверяет комиссия, состоящая из родителей.Что отсутствует в школьном меню и какие блюда у учеников начальных классов любимые — в нашем сюжете.
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видео узбекистан ташкент школа школьное питание меню школьное меню график блюда плов напитки десерты салаты школьники начальные классы
видео узбекистан ташкент школа школьное питание меню школьное меню график блюда плов напитки десерты салаты школьники начальные классы
Школьное меню: чем кормят школьников Ташкента?
Эксклюзив
В меню школьных столовых входят разнообразные горячие блюда, салаты, десерты и напитки.
Блюда готовят по специальному графику. Например, в понедельник — мясные котлеты с гарниром, а в середине недели — плов.
При составлении меню также учитывают пожелания учеников.
"При составлении меню, учитываем также пожелания учеников. Какое блюдо захотят, такое и приготовим на следующий день", — говорит повар Зилола Хакимова.
Качество продуктов питания находится под постоянным контролем. Список продуктов проверяет комиссия, состоящая из родителей.
Что отсутствует в школьном меню и какие блюда у учеников начальных классов любимые — в нашем сюжете.