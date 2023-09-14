https://uz.sputniknews.ru/20230914/shkola-menyu-pitaniye-shkolnik-tashkent-38974776.html

Школьное меню: чем кормят школьников Ташкента?

Школьное меню: чем кормят школьников Ташкента?

В меню школьных столовых входят разнообразные горячие блюда, салаты, десерты и напитки

2023-09-14T20:22+0500

2023-09-14T20:22+0500

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Блюда готовят по специальному графику. Например, в понедельник — мясные котлеты с гарниром, а в середине недели — плов.При составлении меню также учитывают пожелания учеников.Качество продуктов питания находится под постоянным контролем. Список продуктов проверяет комиссия, состоящая из родителей.Что отсутствует в школьном меню и какие блюда у учеников начальных классов любимые — в нашем сюжете.

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