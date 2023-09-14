https://uz.sputniknews.ru/20230914/tashkent-svet-otklyucheniye-14-sentyabr-2023-38909535.html

Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса

Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса

14 сентября без электричества частично останутся жители одного района. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.

2023-09-14T10:18+0500

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2023-09-14T10:18+0500

узбекистан

ташкент

свет

отключение света

район

мирабадский район

график отключения электричества

общество

махалля

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Сегодня в Мирабадском районе столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:С 09.00 до 16.00 — на некоторых улицах махалли "Фаровон";В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.

узбекистан

ташкент

мирабадский район

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