https://uz.sputniknews.ru/20230914/tashkent-svet-otklyucheniye-14-sentyabr-2023-38909535.html
Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса
Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса
14 сентября без электричества частично останутся жители одного района. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-09-14T10:18+0500
2023-09-14T10:18+0500
2023-09-14T10:18+0500
узбекистан
ташкент
свет
отключение света
район
мирабадский район
график отключения электричества
общество
махалля
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Сегодня в Мирабадском районе столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:С 09.00 до 16.00 — на некоторых улицах махалли "Фаровон";В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
узбекистан
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узбекистан ташкент свет отключение света район махалля график отключений электричества общество
узбекистан ташкент свет отключение света район махалля график отключений электричества общество
Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса
14 сентября без электричества частично останутся жители одного района. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
Сегодня в Мирабадском районе столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба
ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:
С 09.00 до 16.00 — на некоторых улицах махалли "Фаровон";
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.