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https://uz.sputniknews.ru/20230914/tashoblast-18-detey-gospitalizatsiya-otravleniye-38977629.html
В Ташобласти 18 детей госпитализированы с расстройством желудка
В Ташобласти 18 детей госпитализированы с расстройством желудка
Министерство дошкольного и школьного образования взяло ситуацию под контроль
2023-09-14T21:35+0500
2023-09-14T21:37+0500
узбекистан
ангрен
ташкентская область
детский сад
дети
отравление
госпитализация
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В городе Ангрене (Ташкентская область) 13-14 сентября 18 детей госпитализированы с расстройством желудка, сообщает Агентство дошкольного образования.Это воспитанники трех детских садов: №1, №10 и №37, уточняют в сообщении.Министерство дошкольного и школьного образования взяло ситуацию под контроль.Дополнительная информация будет предоставлена ​​в установленном порядке после получения итогового экспертного заключения.
узбекистан
ангрен
ташкентская область
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узбекистан ангрен ташкентская область дети воспитанники детский сад отравление расстройство желудка госпитализация
узбекистан ангрен ташкентская область дети воспитанники детский сад отравление расстройство желудка госпитализация

В Ташобласти 18 детей госпитализированы с расстройством желудка

21:35 14.09.2023 (обновлено: 21:37 14.09.2023)
© Sputnik / Рамиз БахтияровМашины скорой помощи. Иллюстративное фото
Машины скорой помощи. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2023
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Министерство дошкольного и школьного образования взяло ситуацию под контроль.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В городе Ангрене (Ташкентская область) 13-14 сентября 18 детей госпитализированы с расстройством желудка, сообщает Агентство дошкольного образования.
Это воспитанники трех детских садов: №1, №10 и №37, уточняют в сообщении.
Министерство дошкольного и школьного образования взяло ситуацию под контроль.
Дополнительная информация будет предоставлена ​​в установленном порядке после получения итогового экспертного заключения.
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