https://uz.sputniknews.ru/20230914/tashoblast-18-detey-gospitalizatsiya-otravleniye-38977629.html

В Ташобласти 18 детей госпитализированы с расстройством желудка

В Ташобласти 18 детей госпитализированы с расстройством желудка

Министерство дошкольного и школьного образования взяло ситуацию под контроль

2023-09-14T21:35+0500

2023-09-14T21:35+0500

2023-09-14T21:37+0500

узбекистан

ангрен

ташкентская область

детский сад

дети

отравление

госпитализация

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В городе Ангрене (Ташкентская область) 13-14 сентября 18 детей госпитализированы с расстройством желудка, сообщает Агентство дошкольного образования.Это воспитанники трех детских садов: №1, №10 и №37, уточняют в сообщении.Министерство дошкольного и школьного образования взяло ситуацию под контроль.Дополнительная информация будет предоставлена ​​в установленном порядке после получения итогового экспертного заключения.

узбекистан

ангрен

ташкентская область

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