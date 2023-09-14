https://uz.sputniknews.ru/20230914/tashoblast-18-detey-gospitalizatsiya-otravleniye-38977629.html
В Ташобласти 18 детей госпитализированы с расстройством желудка
В Ташобласти 18 детей госпитализированы с расстройством желудка
Министерство дошкольного и школьного образования взяло ситуацию под контроль
2023-09-14T21:35+0500
2023-09-14T21:35+0500
2023-09-14T21:37+0500
узбекистан
ангрен
ташкентская область
детский сад
дети
отравление
госпитализация
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В городе Ангрене (Ташкентская область) 13-14 сентября 18 детей госпитализированы с расстройством желудка, сообщает Агентство дошкольного образования.Это воспитанники трех детских садов: №1, №10 и №37, уточняют в сообщении.Министерство дошкольного и школьного образования взяло ситуацию под контроль.Дополнительная информация будет предоставлена в установленном порядке после получения итогового экспертного заключения.
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узбекистан ангрен ташкентская область дети воспитанники детский сад отравление расстройство желудка госпитализация
узбекистан ангрен ташкентская область дети воспитанники детский сад отравление расстройство желудка госпитализация
В Ташобласти 18 детей госпитализированы с расстройством желудка
21:35 14.09.2023 (обновлено: 21:37 14.09.2023)
Министерство дошкольного и школьного образования взяло ситуацию под контроль.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
В городе Ангрене (Ташкентская область) 13-14 сентября 18 детей госпитализированы с расстройством желудка, сообщает Агентство дошкольного образования
.
Это воспитанники трех детских садов: №1, №10 и №37, уточняют в сообщении.
Министерство дошкольного и школьного образования взяло ситуацию под контроль.
Дополнительная информация будет предоставлена в установленном порядке после получения итогового экспертного заключения.