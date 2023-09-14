https://uz.sputniknews.ru/20230914/ulitsa-tashkent-nazvaniye-imya-pervyy-prezident-turtsiya-38947433.html

Одну из улиц в Ташкенте могут назвать именем первого президента Турции

Одну из улиц в Ташкенте могут назвать именем первого президента Турции

В хокимияте Ташкента прошла встреча главы городской администрации с послом Турции в Узбекистане Олганом Бекаром

2023-09-14T16:57+0500

2023-09-14T16:57+0500

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узбекистан

ташкент

турция

улица

хоким

шавкат умурзаков

встреча

сотрудничество

новый ташкент

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В Ташкенте могут появиться улица имени первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, а также Турецкий проспект, говорится в сообщении пресс-службы хокимията столицы. Этот и другие вопросы обсудили в среду на встрече хоким Ташкента Шавкат Умурзаков и посол Турции в Узбекистане Олган Бекар.Кроме того, Шавкат Умурзаков проинформировал дипломата о мерах, которые планируется реализовать в рамках проекта "Новый Ташкент" и выразил уверенность, что турецкие компании внесут значительный вклад в развитие столицы.Олган Бекар, в свою очередь отметил, стремительное развитие узбекско-турецких отношений и выразил готовность способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.

узбекистан

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новый ташкент

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узбекистан ташкент турция улица название турецкий проспект посол в хокимияте ташкента прошла встреча главы городской администрации с послом турции в узбекистане олган бекар хоким шавкат умурзаков проект новый ташкент встреча