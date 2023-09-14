https://uz.sputniknews.ru/20230914/ulitsa-tashkent-nazvaniye-imya-pervyy-prezident-turtsiya-38947433.html
Одну из улиц в Ташкенте могут назвать именем первого президента Турции
Одну из улиц в Ташкенте могут назвать именем первого президента Турции
В хокимияте Ташкента прошла встреча главы городской администрации с послом Турции в Узбекистане Олганом Бекаром
2023-09-14T16:57+0500
2023-09-14T16:57+0500
2023-09-14T17:18+0500
узбекистан
ташкент
турция
улица
хоким
шавкат умурзаков
встреча
сотрудничество
новый ташкент
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В Ташкенте могут появиться улица имени первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, а также Турецкий проспект, говорится в сообщении пресс-службы хокимията столицы. Этот и другие вопросы обсудили в среду на встрече хоким Ташкента Шавкат Умурзаков и посол Турции в Узбекистане Олган Бекар.Кроме того, Шавкат Умурзаков проинформировал дипломата о мерах, которые планируется реализовать в рамках проекта "Новый Ташкент" и выразил уверенность, что турецкие компании внесут значительный вклад в развитие столицы.Олган Бекар, в свою очередь отметил, стремительное развитие узбекско-турецких отношений и выразил готовность способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.
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узбекистан ташкент турция улица название турецкий проспект посол в хокимияте ташкента прошла встреча главы городской администрации с послом турции в узбекистане олган бекар хоким шавкат умурзаков проект новый ташкент встреча
узбекистан ташкент турция улица название турецкий проспект посол в хокимияте ташкента прошла встреча главы городской администрации с послом турции в узбекистане олган бекар хоким шавкат умурзаков проект новый ташкент встреча
Одну из улиц в Ташкенте могут назвать именем первого президента Турции
16:57 14.09.2023 (обновлено: 17:18 14.09.2023)
В хокимияте Ташкента прошла встреча главы городской администрации с послом Турции в Узбекистане Олганом Бекаром.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
В Ташкенте могут появиться улица имени первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, а также Турецкий проспект, говорится в сообщении пресс-службы
хокимията столицы.
Этот и другие вопросы обсудили в среду на встрече хоким Ташкента Шавкат Умурзаков и посол Турции в Узбекистане Олган Бекар.
Кроме того, Шавкат Умурзаков проинформировал дипломата о мерах, которые планируется реализовать в рамках проекта "Новый Ташкент" и выразил уверенность, что турецкие компании внесут значительный вклад в развитие столицы.
Олган Бекар, в свою очередь отметил, стремительное развитие узбекско-турецких отношений и выразил готовность способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.