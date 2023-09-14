https://uz.sputniknews.ru/20230914/yegipet-devushka-akula-napadeniye-38922007.html
Жительница Египта пострадала от нападения акулы
Жительница Египта пострадала от нападения акулы
Акула напала на женщину во время отдыха на курорте в Египте
2023-09-14T12:43+0500
2023-09-14T12:43+0500
2023-09-14T12:43+0500
в мире
происшествия
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египет
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Акула напала на девушку на египетском курорте Дахаб, сообщает Радио Sputnik со ссылкой на El Manshar.Пострадавшей пришлось ампутировать руку.О нападении хищника рассказали очевидцы."Мне сказали, что на девушку напала акула, укусила ее за плечо. А далее все катера с гарпуном гонялись за акулой около двух часов. Сомневаюсь, что ее поймали, скорее всего, просто прогнали", — сообщил мужчина журналистам."Увидели большую рыбу, подумали – тунец, хотя глупо звучит. Потом резко – крики и шум. Парень тащит девушку на берег. Она без сознания (была). С рукой что-то непонятное. Есть подозрения, что акула до локтя руку откусила. Пострадавшую сразу работники отеля унесли. В Дахабе есть первая помощь, потом – в Шарм-эль-Шейх", — рассказал один из очевидцев.По данным Министерства окружающей среды Египта, пострадавшая — гражданка этой страны, ей оказали необходимую помощь. Сейчас состояние девушки стабилизировалось.
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в мире происшествия курорт безопасность акула девушка нападение египет
в мире происшествия курорт безопасность акула девушка нападение египет
Жительница Египта пострадала от нападения акулы
В результате нападения хищника на одном из египетских курортов, девушка лишилась конечности.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
Акула напала на девушку на египетском курорте Дахаб, сообщает Радио Sputnik
со ссылкой на El Manshar.
Пострадавшей пришлось ампутировать руку.
О нападении хищника рассказали очевидцы.
"Мне сказали, что на девушку напала акула, укусила ее за плечо. А далее все катера с гарпуном гонялись за акулой около двух часов. Сомневаюсь, что ее поймали, скорее всего, просто прогнали", — сообщил мужчина журналистам.
"Увидели большую рыбу, подумали – тунец, хотя глупо звучит. Потом резко – крики и шум. Парень тащит девушку на берег. Она без сознания (была). С рукой что-то непонятное. Есть подозрения, что акула до локтя руку откусила. Пострадавшую сразу работники отеля унесли. В Дахабе есть первая помощь, потом – в Шарм-эль-Шейх", — рассказал один из очевидцев.
По данным Министерства окружающей среды Египта, пострадавшая — гражданка этой страны, ей оказали необходимую помощь. Сейчас состояние девушки стабилизировалось.