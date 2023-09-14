https://uz.sputniknews.ru/20230914/yegipet-devushka-akula-napadeniye-38922007.html

Жительница Египта пострадала от нападения акулы

Жительница Египта пострадала от нападения акулы

Акула напала на женщину во время отдыха на курорте в Египте

2023-09-14T12:43+0500

2023-09-14T12:43+0500

2023-09-14T12:43+0500

в мире

происшествия

курорт

безопасность

акула

нападение

девушка

египет

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Акула напала на девушку на египетском курорте Дахаб, сообщает Радио Sputnik со ссылкой на El Manshar.Пострадавшей пришлось ампутировать руку.О нападении хищника рассказали очевидцы."Мне сказали, что на девушку напала акула, укусила ее за плечо. А далее все катера с гарпуном гонялись за акулой около двух часов. Сомневаюсь, что ее поймали, скорее всего, просто прогнали", — сообщил мужчина журналистам."Увидели большую рыбу, подумали – тунец, хотя глупо звучит. Потом резко – крики и шум. Парень тащит девушку на берег. Она без сознания (была). С рукой что-то непонятное. Есть подозрения, что акула до локтя руку откусила. Пострадавшую сразу работники отеля унесли. В Дахабе есть первая помощь, потом – в Шарм-эль-Шейх", — рассказал один из очевидцев.По данным Министерства окружающей среды Египта, пострадавшая — гражданка этой страны, ей оказали необходимую помощь. Сейчас состояние девушки стабилизировалось.

египет

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