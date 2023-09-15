https://uz.sputniknews.ru/20230915/dushanbe-spisok-dokumentov-39016471.html

Какие документы подписаны в Душанбе — список

Какие документы подписаны в Душанбе — список

Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.

2023-09-15T18:47+0500

2023-09-15T18:47+0500

2023-09-15T18:47+0500

узбекистан

таджикистан

душанбе

визит шавката мирзиёева в душанбе

документы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0f/38999188_0:10:1280:730_1920x0_80_0_0_1247934f4657dd509d5d8edbfa9cfbd4.jpg

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В ходе визита в Душанбе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.По итогам заседания участники подписали ряд важных документов. В частности:В 2024-2026 годах председателем международного фонда станет Казахстан.

узбекистан

таджикистан

душанбе

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан таджикистан душанбе заседание совета глав государств учредителей международного фонда спасения арала мфса документы по итогам председательство