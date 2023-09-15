https://uz.sputniknews.ru/20230915/dushanbe-spisok-dokumentov-39016471.html
Какие документы подписаны в Душанбе — список
Какие документы подписаны в Душанбе — список
Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.
2023-09-15T18:47+0500
2023-09-15T18:47+0500
2023-09-15T18:47+0500
узбекистан
таджикистан
душанбе
визит шавката мирзиёева в душанбе
документы
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В ходе визита в Душанбе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.По итогам заседания участники подписали ряд важных документов. В частности:В 2024-2026 годах председателем международного фонда станет Казахстан.
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узбекистан таджикистан душанбе заседание совета глав государств учредителей международного фонда спасения арала мфса документы по итогам председательство
узбекистан таджикистан душанбе заседание совета глав государств учредителей международного фонда спасения арала мфса документы по итогам председательство
Какие документы подписаны в Душанбе — список
Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В ходе визита в Душанбе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.
По итогам заседания участники подписали
ряд важных документов. В частности:
Душанбинское заявление глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала;
Решение Совета глав государств-учредителей МФСА об итогах председательства Таджикистана в фонде;
Решение Совета глав государств-учредителей МФСА об избрании президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева главой фонда на 2024-2026 годы;
Решение Совета глав государств-учредителей МФСА о деятельности по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы фонда.
В 2024-2026 годах председателем международного фонда станет Казахстан.