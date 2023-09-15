В ЕАЭС разработали документ для защиты детей от "страшных" игрушек
16:57 15.09.2023 (обновлено: 17:18 15.09.2023)
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В двух из пяти стран уже действуют законы о защите детей и подростков от информации, причиняющей вред их физическому и психическому здоровью. Еще трем странам рекомендовали рассмотреть возможность принятия таких документов.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла рекомендацию о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, сообщили в пресс-службе ЕЭК.
В частности, документ касается настольных игр, игрушек, одежды, рюкзаков и других товаров, предназначенных для детей и подростков. Такие товары не должны содержать информацию или изображения, причиняющие вред здоровью и психике ребенка.
Члены коллегии ЕЭК признали целесообразным продолжить работу по подготовке изменений в техрегламент Таможенного союза "О безопасности игрушек", который предусматривает минимальные требования к игрушкам для защиты детей от их негативного влияния.
Модельный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их физическому и психическому здоровью, нравственному, духовному, психическому, физическому и социальному развитию, приняла Межпарламентская Ассамблея СНГ в декабре 2009 года. Два государства ЕАЭС, Россия и Казахстан, уже приняли соответствующие законы, еще трем странам — Кыргызстану, Армении и Беларуси — Коллегия ЕЭК рекомендовала рассмотреть возможность включить такой документ в свое законодательство.
Как ранее уточнили в Минздраве РФ, к игрушкам, наносящим вред физическому и психическому здоровью детей, относятся не только изделия, содержащие вредные вещества, но и любые игры и предметы, изображающие или описывающие действия, представляющие угрозу жизни и здоровью детей. К примеру, причинение вреда своему здоровью, самоубийство, причинение вреда жизни и здоровью других людей, жестокость по отношению к людям или животным, национальную и религиозную дискриминацию, нетрадиционные отношения, криминальные действия. Сюда же относятся изображения, демонстрирующие употребление никотина, алкоголя и наркотиков, сцен сексуального насилия и порнографии, излишняя анатомическая подробность игрушек и так далее. К подобным же вредоносным изображениям специалисты относят пропаганду жестоких компьютерных игр и фильмов, не предназначенных для детей.
Напомним, в Узбекистане нет отдельного закона, касающегося психической безопасности игрушек и игр. Кабинет министров республики в 2020 году разработал технический регламент безопасности игрушек, но он касается только пожарной, химической, токсикологическо-гигиенической, электро-, радиационной, микробиологической безопасности.
Однако, в стране действует Закон "О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью", принятый в 2017 году. Документ касается материалов СМИ, печатной и аудиовизуальной продукции на любых видах носителей, электронной информации, в том числе в сети Интернет, компьютерных игр и содержания зрелищных мероприятий.
Закон защищает детей от информации:
побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству и к пропаганде ими таких действий;
способной вызвать у детей желание употребить алкогольную и табачную продукцию, наркотические средства, психотропные или другие вещества, принять участие в азартных играх, массовых беспорядках, заниматься проституцией, бродяжничеством, попрошайничеством или иными формами антисоциального поведения;
обосновывающей или оправдывающей допустимость насилия и жестокости, либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным;
отрицающей семейные ценности, пропагандирующей разврат, а также формирующей неуважение к родителям и другим членам семьи;
оправдывающей противоправное поведение и способствующей совершению правонарушения;
призывающей к пропаганде разрушительных идей в обществе;
содержащей нецензурную брань;
содержащей информацию порнографического характера;
содержащей личную информацию о детях, пострадавших в результате противоправных действий.
Закон накладывает возрастные ограничения на информацию:
представляемую в виде изображения или описания жестокости, физического и (или) психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия;
вызывающую у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемую в виде изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий;
представляемую в виде изображения или описания половых отношений между мужчиной и женщиной;
содержащую бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной лексике.