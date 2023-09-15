https://uz.sputniknews.ru/20230915/eaes-zaschita-detey-ot-strashnyx-igrushek-39012805.html

В ЕАЭС разработали документ для защиты детей от "страшных" игрушек

В ЕАЭС разработали документ для защиты детей от "страшных" игрушек

В двух из пяти стран уже действуют законы о защите детей и подростков от информации, причиняющей вред их физическому и психическому здоровью. Еще трем странам рекомендовали рассмотреть возможность принятия таких документов.

2023-09-15T16:57+0500

2023-09-15T16:57+0500

2023-09-15T17:18+0500

еаэс и узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла рекомендацию о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, сообщили в пресс-службе ЕЭК.В частности, документ касается настольных игр, игрушек, одежды, рюкзаков и других товаров, предназначенных для детей и подростков. Такие товары не должны содержать информацию или изображения, причиняющие вред здоровью и психике ребенка.Члены коллегии ЕЭК признали целесообразным продолжить работу по подготовке изменений в техрегламент Таможенного союза "О безопасности игрушек", который предусматривает минимальные требования к игрушкам для защиты детей от их негативного влияния.Модельный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их физическому и психическому здоровью, нравственному, духовному, психическому, физическому и социальному развитию, приняла Межпарламентская Ассамблея СНГ в декабре 2009 года. Два государства ЕАЭС, Россия и Казахстан, уже приняли соответствующие законы, еще трем странам — Кыргызстану, Армении и Беларуси — Коллегия ЕЭК рекомендовала рассмотреть возможность включить такой документ в свое законодательство.Как ранее уточнили в Минздраве РФ, к игрушкам, наносящим вред физическому и психическому здоровью детей, относятся не только изделия, содержащие вредные вещества, но и любые игры и предметы, изображающие или описывающие действия, представляющие угрозу жизни и здоровью детей. К примеру, причинение вреда своему здоровью, самоубийство, причинение вреда жизни и здоровью других людей, жестокость по отношению к людям или животным, национальную и религиозную дискриминацию, нетрадиционные отношения, криминальные действия. Сюда же относятся изображения, демонстрирующие употребление никотина, алкоголя и наркотиков, сцен сексуального насилия и порнографии, излишняя анатомическая подробность игрушек и так далее. К подобным же вредоносным изображениям специалисты относят пропаганду жестоких компьютерных игр и фильмов, не предназначенных для детей.Напомним, в Узбекистане нет отдельного закона, касающегося психической безопасности игрушек и игр. Кабинет министров республики в 2020 году разработал технический регламент безопасности игрушек, но он касается только пожарной, химической, токсикологическо-гигиенической, электро-, радиационной, микробиологической безопасности.Однако, в стране действует Закон "О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью", принятый в 2017 году. Документ касается материалов СМИ, печатной и аудиовизуальной продукции на любых видах носителей, электронной информации, в том числе в сети Интернет, компьютерных игр и содержания зрелищных мероприятий.Закон защищает детей от информации:Закон накладывает возрастные ограничения на информацию:

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