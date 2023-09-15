https://uz.sputniknews.ru/20230915/futbol-aziatskiye-igry-u-23-sostav-sbornoy-39022589.html

Назван состав узбекской сборной по футболу U-23на Азиатских играх

Назван состав узбекской сборной по футболу U-23на Азиатских играх

Олимпийская сборная Узбекистана в составе 22 игроков примет участие в крупнейшем спортивном соревновании континента, которое пройдет в Ханчжоу.

2023-09-15T21:12+0500

2023-09-15T21:12+0500

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Тимур Кападзе объявил состав сборной Узбекистана U-23, участвующей в XIX Летних Азиатских играх.Олимпийская сборная Узбекистана в составе 22 игроков отправится на крупнейшее спортивное соревнование континента, которое пройдет в китайском Ханчжоу.В состав сборной вошли:Вратари: Хамидулло Абдунабиев ("Олимпик"), Владимир Назаров ("Нефтчи"), Отабек Боймуродов ("Пахтакор").Защитники: Асадбек Рахимджонов ("Олимпик"), Махмуджон Махамаджонов ("Бунёдкор"), Алибек Давронов ("Насаф"), Сайдазамат Мирсаидов ("Олимпик"), Ибрагимхалил Ёлдошев ("Нижний Новгород", Россия), Шахджахан Султанмурадов ("Сурхан"), Эльдор Бегимов ("Олимпик"), Мухаммадкадир Хамралиев ("Пахтакор").Полузащитники: Иброхим Ибрагимов ("Олимпик"), Абдурауф Бориев ("Олимпик"), Джасурбек Джалолиддинов ("Олимпик"), Бехзод Шамсиев ("Сурхан"), Хожимат Эркинов ("Пахтакор"), Шерзод Эсанов ("Олимпик").Нападающие: Алишер Одилов ("Олимпик"), Хусайн Норчаев ("Алания", Россия), Улугбек Хошимов ("Нефтчи"), Русланбек Жиянов ("Нижний Новгород", Россия), Отабек Жоракозиев ("Олимпик").Футбольные матчи Азиатских игр начнутся 19 сентября. В групповом этапе представители Узбекистана сыграют против Сирии, Гонконга и Афганистана в группе "С".Группа "С".1 тур: Узбекистан – Афганистан (20 сентября, 13:00)2 тур: Узбекистан – Гонконг (22 сентября, 16:30)3-й тур: Узбекистан – Сирия (25 сентября, 13:00).Начало игр указано по ташкентскому времени.

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