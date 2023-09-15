https://uz.sputniknews.ru/20230915/futbol-aziatskiye-igry-u-23-sostav-sbornoy-39022589.html
Назван состав узбекской сборной по футболу U-23на Азиатских играх
Назван состав узбекской сборной по футболу U-23на Азиатских играх
Олимпийская сборная Узбекистана в составе 22 игроков примет участие в крупнейшем спортивном соревновании континента, которое пройдет в Ханчжоу.
2023-09-15T21:12+0500
2023-09-15T21:12+0500
2023-09-15T22:12+0500
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сборная
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Тимур Кападзе объявил состав сборной Узбекистана U-23, участвующей в XIX Летних Азиатских играх.Олимпийская сборная Узбекистана в составе 22 игроков отправится на крупнейшее спортивное соревнование континента, которое пройдет в китайском Ханчжоу.В состав сборной вошли:Вратари: Хамидулло Абдунабиев ("Олимпик"), Владимир Назаров ("Нефтчи"), Отабек Боймуродов ("Пахтакор").Защитники: Асадбек Рахимджонов ("Олимпик"), Махмуджон Махамаджонов ("Бунёдкор"), Алибек Давронов ("Насаф"), Сайдазамат Мирсаидов ("Олимпик"), Ибрагимхалил Ёлдошев ("Нижний Новгород", Россия), Шахджахан Султанмурадов ("Сурхан"), Эльдор Бегимов ("Олимпик"), Мухаммадкадир Хамралиев ("Пахтакор").Полузащитники: Иброхим Ибрагимов ("Олимпик"), Абдурауф Бориев ("Олимпик"), Джасурбек Джалолиддинов ("Олимпик"), Бехзод Шамсиев ("Сурхан"), Хожимат Эркинов ("Пахтакор"), Шерзод Эсанов ("Олимпик").Нападающие: Алишер Одилов ("Олимпик"), Хусайн Норчаев ("Алания", Россия), Улугбек Хошимов ("Нефтчи"), Русланбек Жиянов ("Нижний Новгород", Россия), Отабек Жоракозиев ("Олимпик").Футбольные матчи Азиатских игр начнутся 19 сентября. В групповом этапе представители Узбекистана сыграют против Сирии, Гонконга и Афганистана в группе "С".Группа "С".1 тур: Узбекистан – Афганистан (20 сентября, 13:00)2 тур: Узбекистан – Гонконг (22 сентября, 16:30)3-й тур: Узбекистан – Сирия (25 сентября, 13:00).Начало игр указано по ташкентскому времени.
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узбекистан футбол спорт ханчжоу азиатские игры состав сборной кто будет играть кто сыграет тимур кападзе вратарь полузащитник нападающий олимпийская сборная узбекистана состав список
узбекистан футбол спорт ханчжоу азиатские игры состав сборной кто будет играть кто сыграет тимур кападзе вратарь полузащитник нападающий олимпийская сборная узбекистана состав список
Назван состав узбекской сборной по футболу U-23на Азиатских играх
21:12 15.09.2023 (обновлено: 22:12 15.09.2023)
Олимпийская сборная Узбекистана в составе 22 игроков примет участие в крупнейшем спортивном соревновании континента, которое пройдет в Ханчжоу.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Тимур Кападзе объявил состав сборной Узбекистана U-23, участвующей в XIX Летних Азиатских играх.
Олимпийская сборная Узбекистана в составе 22 игроков отправится на крупнейшее спортивное соревнование континента, которое пройдет в китайском Ханчжоу.
Вратари: Хамидулло Абдунабиев ("Олимпик"), Владимир Назаров ("Нефтчи"), Отабек Боймуродов ("Пахтакор").
Защитники: Асадбек Рахимджонов ("Олимпик"), Махмуджон Махамаджонов ("Бунёдкор"), Алибек Давронов ("Насаф"), Сайдазамат Мирсаидов ("Олимпик"), Ибрагимхалил Ёлдошев ("Нижний Новгород", Россия), Шахджахан Султанмурадов ("Сурхан"), Эльдор Бегимов ("Олимпик"), Мухаммадкадир Хамралиев ("Пахтакор").
Полузащитники: Иброхим Ибрагимов ("Олимпик"), Абдурауф Бориев ("Олимпик"), Джасурбек Джалолиддинов ("Олимпик"), Бехзод Шамсиев ("Сурхан"), Хожимат Эркинов ("Пахтакор"), Шерзод Эсанов ("Олимпик").
Нападающие: Алишер Одилов ("Олимпик"), Хусайн Норчаев ("Алания", Россия), Улугбек Хошимов ("Нефтчи"), Русланбек Жиянов ("Нижний Новгород", Россия), Отабек Жоракозиев ("Олимпик").
Футбольные матчи Азиатских игр начнутся 19 сентября. В групповом этапе представители Узбекистана сыграют против Сирии, Гонконга и Афганистана в группе "С".
1 тур: Узбекистан – Афганистан (20 сентября, 13:00)
2 тур: Узбекистан – Гонконг (22 сентября, 16:30)
3-й тур: Узбекистан – Сирия (25 сентября, 13:00).
Начало игр указано по ташкентскому времени.