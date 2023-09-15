https://uz.sputniknews.ru/20230915/genprokuror-uzbekistana-vizit-baku-39018910.html

Генпрокурор Узбекистана на заседании СНГ рассказал о поддержке бизнеса в республике

Генпрокурор Узбекистана на заседании СНГ рассказал о поддержке бизнеса в республике

Нигматилла Йулдашев в ходе визита в Азербайджан выступил на заседаниях генпрокуроров стран СНГ и ОЭС.

2023-09-15T20:41+0500

2023-09-15T20:41+0500

2023-09-15T20:41+0500

узбекистан

общество

азербайджан

душанбе

визит

прокурор

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Йулдашев посетил с рабочим визитом Баку. Там он принял участие в 33-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников Содружества Независимых Государств (КСГП СНГ), а также на 4-м заседании генеральных прокуроров стран-участниц Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.В ходе заседаний участники рассмотрели актуальные вопросы и обменялись опытом по приоритетным направлениям работы органов прокуратуры.На заседании координационного совета генпрокуроров СНГ Нигматилла Йулдашев выступил с докладом на тему "Широкие возможности созданные в Республике Узбекистан для субъектов предпринимательства и частных инвесторов", а на заседании ОЭС рассказал о развитии образовательных учреждений органов прокуратуры.По итогам заседаний подчеркнули необходимость дальнейшей консолидации усилий в противодействии преступности, в том числе посредством расширения и углубления многостороннего сотрудничества компетентных органов государств-участников СНГ и ОЭС, сообщает пресс-служба.

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