https://uz.sputniknews.ru/20230915/genprokuror-uzbekistana-vizit-baku-39018910.html
Генпрокурор Узбекистана на заседании СНГ рассказал о поддержке бизнеса в республике
Генпрокурор Узбекистана на заседании СНГ рассказал о поддержке бизнеса в республике
Нигматилла Йулдашев в ходе визита в Азербайджан выступил на заседаниях генпрокуроров стран СНГ и ОЭС.
2023-09-15T20:41+0500
2023-09-15T20:41+0500
2023-09-15T20:41+0500
узбекистан
общество
азербайджан
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визит
прокурор
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Йулдашев посетил с рабочим визитом Баку. Там он принял участие в 33-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников Содружества Независимых Государств (КСГП СНГ), а также на 4-м заседании генеральных прокуроров стран-участниц Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.В ходе заседаний участники рассмотрели актуальные вопросы и обменялись опытом по приоритетным направлениям работы органов прокуратуры.На заседании координационного совета генпрокуроров СНГ Нигматилла Йулдашев выступил с докладом на тему "Широкие возможности созданные в Республике Узбекистан для субъектов предпринимательства и частных инвесторов", а на заседании ОЭС рассказал о развитии образовательных учреждений органов прокуратуры.По итогам заседаний подчеркнули необходимость дальнейшей консолидации усилий в противодействии преступности, в том числе посредством расширения и углубления многостороннего сотрудничества компетентных органов государств-участников СНГ и ОЭС, сообщает пресс-служба.
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узбекистан генеральный прокурор генпрокурор нигматилла йулдашев координационный совет генеральных прокуроров снг заседание генеральных прокуроров стран-участниц организации экономического сотрудничества
узбекистан генеральный прокурор генпрокурор нигматилла йулдашев координационный совет генеральных прокуроров снг заседание генеральных прокуроров стран-участниц организации экономического сотрудничества
Генпрокурор Узбекистана на заседании СНГ рассказал о поддержке бизнеса в республике
Нигматилла Йулдашев в ходе визита в Азербайджан выступил на заседаниях генпрокуроров стран СНГ и ОЭС.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik
. Генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Йулдашев посетил с рабочим визитом Баку. Там он принял участие в 33-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников Содружества Независимых Государств (КСГП СНГ), а также на 4-м заседании генеральных прокуроров стран-участниц Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает
пресс-служба Генпрокуратуры.
В ходе заседаний участники рассмотрели актуальные вопросы и обменялись опытом по приоритетным направлениям работы органов прокуратуры.
На заседании координационного совета генпрокуроров СНГ Нигматилла Йулдашев выступил с докладом на тему "Широкие возможности созданные в Республике Узбекистан для субъектов предпринимательства и частных инвесторов", а на заседании ОЭС рассказал о развитии образовательных учреждений органов прокуратуры.
По итогам заседаний подчеркнули необходимость дальнейшей консолидации усилий в противодействии преступности, в том числе посредством расширения и углубления многостороннего сотрудничества компетентных органов государств-участников СНГ и ОЭС, сообщает пресс-служба.