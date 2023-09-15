https://uz.sputniknews.ru/20230915/ispaniya-trener-futzal-priyezd-uzbekistan-38982128.html

Один из сильнейших тренеров мира по футзалу приедет в Узбекистан

Один из сильнейших тренеров мира по футзалу приедет в Узбекистан

Сборная Узбекистана по футзалу готовится к чемпионату мира, который впервые пройдет в республике в 2024 году.

2023-09-15T09:07+0500

2023-09-15T09:07+0500

2023-09-15T11:03+0500

спорт

узбекистан

футзал

чемпионат мира

сборная узбекистана

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/197/00/1970004_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_3dbe76a715c81a06f496368b3acae048.jpg

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В Узбекистан из Испании приедет один из самых известных тренеров мира по футзалу Хосе Венансио Лопес, сообщили в Ассоциации футбола РУз.В настоящее время, сборная республики готовится к чемпионату мира по футзалу, который впервые пройдет в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года.Отмечается, что в процессе подготовки к столь важному турниру прилагаются усилия, чтобы вывести команду на более высокий уровень.Для справки, Венансио дважды сделал сборную Испании чемпионом Европы и выводил в финал чемпионата мира. Клубный чемпион Европы. Чемпион Испании, 3-кратный обладатель Кубка Испании, 3-кратный обладатель Суперкубка Испании. Также он 5 раз был признан лучшим тренером мира.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

спорт узбекистан футзал чемпионат мира сборная узбекистана ташкент