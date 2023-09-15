https://uz.sputniknews.ru/20230915/ispaniya-trener-futzal-priyezd-uzbekistan-38982128.html
Один из сильнейших тренеров мира по футзалу приедет в Узбекистан
Один из сильнейших тренеров мира по футзалу приедет в Узбекистан
Сборная Узбекистана по футзалу готовится к чемпионату мира, который впервые пройдет в республике в 2024 году.
2023-09-15T09:07+0500
2023-09-15T09:07+0500
2023-09-15T11:03+0500
спорт
узбекистан
футзал
чемпионат мира
сборная узбекистана
ташкент
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В Узбекистан из Испании приедет один из самых известных тренеров мира по футзалу Хосе Венансио Лопес, сообщили в Ассоциации футбола РУз.В настоящее время, сборная республики готовится к чемпионату мира по футзалу, который впервые пройдет в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года.Отмечается, что в процессе подготовки к столь важному турниру прилагаются усилия, чтобы вывести команду на более высокий уровень.Для справки, Венансио дважды сделал сборную Испании чемпионом Европы и выводил в финал чемпионата мира. Клубный чемпион Европы. Чемпион Испании, 3-кратный обладатель Кубка Испании, 3-кратный обладатель Суперкубка Испании. Также он 5 раз был признан лучшим тренером мира.
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спорт узбекистан футзал чемпионат мира сборная узбекистана ташкент
спорт узбекистан футзал чемпионат мира сборная узбекистана ташкент
Один из сильнейших тренеров мира по футзалу приедет в Узбекистан
09:07 15.09.2023 (обновлено: 11:03 15.09.2023)
Сборная Узбекистана по футзалу готовится к чемпионату мира, который впервые пройдет в республике в 2024 году.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik.
В Узбекистан из Испании приедет один из самых известных тренеров мира по футзалу Хосе Венансио Лопес, сообщили
в Ассоциации футбола РУз.
В настоящее время, сборная республики готовится к чемпионату мира по футзалу, который впервые пройдет в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года.
Отмечается, что в процессе подготовки к столь важному турниру прилагаются усилия, чтобы вывести команду на более высокий уровень.
"В ближайшее время Хосе Венансио Лопес, специалист, занимающий высокое положение в мире, посетит нашу страну и проведет переговоры с руководством АФУ о заключении соглашения о взаимном сотрудничестве", — говорится в сообщении.
Для справки, Венансио дважды сделал сборную Испании чемпионом Европы и выводил в финал чемпионата мира. Клубный чемпион Европы. Чемпион Испании, 3-кратный обладатель Кубка Испании, 3-кратный обладатель Суперкубка Испании. Также он 5 раз был признан лучшим тренером мира.