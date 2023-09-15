https://uz.sputniknews.ru/20230915/mejdunarodnyy-konkurs-pisateley-39014849.html
Узбекистанцы могут принять участие в международном конкурсе писателей
Узбекистанцы могут принять участие в международном конкурсе писателей
Победители смогут принять участие в литературной смене с мастер-классами и обучающими семинарами в Казани, а также получить ценные призы.
2023-09-15T17:53+0500
2023-09-15T17:53+0500
2023-09-15T17:57+0500
узбекистан
россия
конкурс
писатель
международная премия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/01/1c/15887219_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_790fadfbac4d3c7d457684ebb5abf857.jpg
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Школьники, проживающие вне России, могут принять участие в престижной X Международной независимой литературной премии "Глаголица", сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.К участию приглашаются ребята в возрасте от 10 до 17 лет (в двух возрастных категориях 10-13 и 14-17 лет). Участники из Узбекистана могут отправить свои рассказы, сказки и романы на русском языке на конкурсную номинацию "Мультилингвы".Финалисты конкурса смогут принять участие в литературной смене в Казани, в рамках которой пройдут занятия мастер-классы от известных писателей. Победители получат электронные планшеты и книги. Участие бесплатное, уточняет пресс-служба.Подать заявку на участие, а также ознакомиться с работами юных авторов можно на сайте. Срок приема работ — до 22 сентября.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/01/1c/15887219_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_a551db94838eaa1278951488fa016c92.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан россия литературная премия x международная независимая литературная премия "глаголица" мультилингвы победители финалисты литературная смена казань русский дом в ташкенте
узбекистан россия литературная премия x международная независимая литературная премия "глаголица" мультилингвы победители финалисты литературная смена казань русский дом в ташкенте
Узбекистанцы могут принять участие в международном конкурсе писателей
17:53 15.09.2023 (обновлено: 17:57 15.09.2023)
Победители смогут принять участие в литературной смене с мастер-классами и обучающими семинарами в Казани, а также получить ценные призы.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik.
Школьники, проживающие вне России, могут принять участие в престижной X Международной независимой литературной премии "Глаголица", сообщает
пресс-служба Русского дома в Ташкенте.
К участию приглашаются ребята в возрасте от 10 до 17 лет (в двух возрастных категориях 10-13 и 14-17 лет). Участники из Узбекистана могут отправить свои рассказы, сказки и романы на русском языке на конкурсную номинацию "Мультилингвы".
Финалисты конкурса смогут принять участие в литературной смене в Казани, в рамках которой пройдут занятия мастер-классы от известных писателей. Победители получат электронные планшеты и книги. Участие бесплатное, уточняет пресс-служба.
Подать заявку на участие, а также ознакомиться с работами юных авторов можно на сайте. Срок приема работ — до 22 сентября.