https://uz.sputniknews.ru/20230915/mejdunarodnyy-konkurs-pisateley-39014849.html

Узбекистанцы могут принять участие в международном конкурсе писателей

Узбекистанцы могут принять участие в международном конкурсе писателей

Победители смогут принять участие в литературной смене с мастер-классами и обучающими семинарами в Казани, а также получить ценные призы.

2023-09-15T17:53+0500

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узбекистан

россия

конкурс

писатель

международная премия

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Школьники, проживающие вне России, могут принять участие в престижной X Международной независимой литературной премии "Глаголица", сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.К участию приглашаются ребята в возрасте от 10 до 17 лет (в двух возрастных категориях 10-13 и 14-17 лет). Участники из Узбекистана могут отправить свои рассказы, сказки и романы на русском языке на конкурсную номинацию "Мультилингвы".Финалисты конкурса смогут принять участие в литературной смене в Казани, в рамках которой пройдут занятия мастер-классы от известных писателей. Победители получат электронные планшеты и книги. Участие бесплатное, уточняет пресс-служба.Подать заявку на участие, а также ознакомиться с работами юных авторов можно на сайте. Срок приема работ — до 22 сентября.

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