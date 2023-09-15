https://uz.sputniknews.ru/20230915/mirziyoyev-sammit-fond-aral-dushanbye-predlojeniya-39007187.html

Мирзиёев предложил пути решения водных проблем в ЦА — подробности

Мирзиёев предложил пути решения водных проблем в ЦА — подробности

Президент Узбекистана обозначил перспективы сотрудничества в рамках Международного фонда спасения Арала.

2023-09-15T15:37+0500

2023-09-15T15:37+0500

2023-09-15T15:58+0500

шавкат мирзиёев

душанбе

таджикистан

саммит

фонд

аральское море

политика

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выдвинул ряд предложений в ходе очередного заседания Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала в Душанбе, сообщает пресс-служба президента.В нем под председательством таджикской стороны также участвовали президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Туркменистана — Сердар Бердымухамедов, первый заместитель председателя Кабмина Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев и спецпредставитель Генсека ООН – глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каха Имнадзе.Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам улучшения экологической, водохозяйственной и социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря, а также обсудили перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках Фонда.Глава Узбекистана, отметив важность задач правового и институционального обеспечения эффективности многостороннего партнёрства, высказал ряд практических предложений по дальнейшему взаимодействию в водно-экологической сфере.В частности:В заключение Мирзиёев выразил убежденность, что реализация выдвинутых инициатив и принимаемых на заседании документов повысит эффективность и расширит взаимовыгодное сотрудничество в рамках Фонда на благо наших народов и процветания всего центральноазиатского региона.

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