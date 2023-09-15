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https://uz.sputniknews.ru/20230915/mirziyoyev-sammit-fond-aral-dushanbye-predlojeniya-39007187.html
Мирзиёев предложил пути решения водных проблем в ЦА — подробности
Мирзиёев предложил пути решения водных проблем в ЦА — подробности
Президент Узбекистана обозначил перспективы сотрудничества в рамках Международного фонда спасения Арала.
2023-09-15T15:37+0500
2023-09-15T15:58+0500
шавкат мирзиёев
душанбе
таджикистан
саммит
фонд
аральское море
политика
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выдвинул ряд предложений в ходе очередного заседания Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала в Душанбе, сообщает пресс-служба президента.В нем под председательством таджикской стороны также участвовали президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Туркменистана — Сердар Бердымухамедов, первый заместитель председателя Кабмина Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев и спецпредставитель Генсека ООН – глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каха Имнадзе.Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам улучшения экологической, водохозяйственной и социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря, а также обсудили перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках Фонда.Глава Узбекистана, отметив важность задач правового и институционального обеспечения эффективности многостороннего партнёрства, высказал ряд практических предложений по дальнейшему взаимодействию в водно-экологической сфере.В частности:В заключение Мирзиёев выразил убежденность, что реализация выдвинутых инициатив и принимаемых на заседании документов повысит эффективность и расширит взаимовыгодное сотрудничество в рамках Фонда на благо наших народов и процветания всего центральноазиатского региона.
душанбе
таджикистан
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шавкат мирзиёев таджикистан саммит душанбе фонд аральское море политика
шавкат мирзиёев таджикистан саммит душанбе фонд аральское море политика

Мирзиёев предложил пути решения водных проблем в ЦА — подробности

15:37 15.09.2023 (обновлено: 15:58 15.09.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаЗаседание Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала
Заседание Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана в Душанбе обозначил перспективы сотрудничества в рамках Международного фонда спасения Арала.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выдвинул ряд предложений в ходе очередного заседания Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала в Душанбе, сообщает пресс-служба президента.
В нем под председательством таджикской стороны также участвовали президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Туркменистана — Сердар Бердымухамедов, первый заместитель председателя Кабмина Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев и спецпредставитель Генсека ООН – глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каха Имнадзе.
Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам улучшения экологической, водохозяйственной и социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря, а также обсудили перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках Фонда.
Глава Узбекистана, отметив важность задач правового и институционального обеспечения эффективности многостороннего партнёрства, высказал ряд практических предложений по дальнейшему взаимодействию в водно-экологической сфере.
В частности:
провести инвентаризацию и пересмотреть основные документы и соглашения, проанализировать действующую структуру и подготовить предложения по повышению координации и результативности работы организаций фонда;
разработать "Правила и процедуры", четко регламентирующие вопросы сотрудничества и деятельности фонда;
поручить правлению фонда критически пересмотреть Программу действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря и подготовить "дорожные карты" реализации каждого регионального проекта с определением объемов и источников финансирования, а также согласованных графиков их выполнения;
выработать механизмы привлечения и распределения инвестиций и технического содействия;
провести специальную региональную конференцию в целях ускорения реализации совместных проектов с привлечением зарубежных партнеров, ведущих международных институтов и донорских организаций;
с участием международных консультантов разработать долгосрочные планы развития бассейнов Амударьи и Сырдарьи;
учредить Региональную платформу регулярных встреч министров водных ресурсов, энергетики, экологии и экономики;
рассмотреть вопрос вовлечения представителей Афганистана в региональный диалог по совместному использованию водных ресурсов.
В заключение Мирзиёев выразил убежденность, что реализация выдвинутых инициатив и принимаемых на заседании документов повысит эффективность и расширит взаимовыгодное сотрудничество в рамках Фонда на благо наших народов и процветания всего центральноазиатского региона.
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