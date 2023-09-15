https://uz.sputniknews.ru/20230915/mirziyoyev-vystupleniye-sammit-dushanbye-aral-38992344.html
Нехватка воды в Центральной Азии будет только усугубляться — Мирзиёев
Нехватка воды в Центральной Азии будет только усугубляться — Мирзиёев
Из-за дефицита и неэффективного использования водных ресурсов страны региона ежегодно теряют до $2 млрд.
2023-09-15T12:40+0500
2023-09-15T12:40+0500
2023-09-15T12:40+0500
душанбе
таджикистан
саммит
шавкат мирзиёев
выступление
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ца
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Проблема нехватки воды в Центральной Азии приобрела острый и необратимый характер и дальше будет только усугубляться. Об этом сегодня заявил Шавкат Мирзииев на саммите глав-государств учредителей Международного фонда спасения Арала в Душанбе.По словам главы Узбекистана, экономический ущерб, вызванный последствиями ухудшения водно-экологической обстановки в Центральной Азии, может достичь 11% регионального валового продукта.Также Мирзиёев отметил, что из-за дефицита и неэффективного использования водных ресурсов страны региона ежегодно теряют до $2 млрд.По словам президента Узбекистана, все это требует выработки и реализации дальнейших согласованных шагов в рамках Фонда на долгосрочную перспективу.
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душанбе таджикистан шавкат мирзиёев саммит выступление вода дефицит ца
душанбе таджикистан шавкат мирзиёев саммит выступление вода дефицит ца
Нехватка воды в Центральной Азии будет только усугубляться — Мирзиёев
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Из-за дефицита и неэффективного использования водных ресурсов страны региона ежегодно теряют до $2 млрд.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Проблема нехватки воды в Центральной Азии приобрела острый и необратимый характер и дальше будет только усугубляться. Об этом сегодня заявил Шавкат Мирзииев на саммите глав-государств учредителей Международного фонда спасения Арала в Душанбе.
По словам главы Узбекистана, экономический ущерб, вызванный последствиями ухудшения водно-экологической обстановки в Центральной Азии, может достичь 11% регионального валового продукта.
"Проблема нехватки воды в Центральной Азии приобрела острый и необратимый характер, и дальше будет только усугубляться. Эксперты считают, что в некоторых районах ЦА нагрузка на водные ресурсы увеличится к 2040 году в три раза", — указал он.
Также Мирзиёев отметил, что из-за дефицита и неэффективного использования водных ресурсов страны региона ежегодно теряют до $2 млрд.
По словам президента Узбекистана, все это требует выработки и реализации дальнейших согласованных шагов в рамках Фонда на долгосрочную перспективу.