https://uz.sputniknews.ru/20230915/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-16-sentyabrya-2023-39017425.html

Доллар растет, евро падает — официальный курс валют в Узбекистане на 16 сентября

Доллар растет, евро падает — официальный курс валют в Узбекистане на 16 сентября

Центральный банк Узбекистана установил с 16 сентября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.

2023-09-15T19:11+0500

2023-09-15T19:11+0500

2023-09-15T19:11+0500

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Курс доллара составил 12 174,99 сума (+20,97), евро — 12 982,19 сума (-55,43), рубля — 126,13 сума (-0,34), а китайского юаня — 1 672,78 сума (+2,63), сообщает ЦБ страны.

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