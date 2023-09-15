https://uz.sputniknews.ru/20230915/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-16-sentyabrya-2023-39017425.html
Доллар растет, евро падает — официальный курс валют в Узбекистане на 16 сентября
Доллар растет, евро падает — официальный курс валют в Узбекистане на 16 сентября
Центральный банк Узбекистана установил с 16 сентября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
2023-09-15T19:11+0500
2023-09-15T19:11+0500
2023-09-15T19:11+0500
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курс доллара и евро к суму в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Курс доллара составил 12 174,99 сума (+20,97), евро — 12 982,19 сума (-55,43), рубля — 126,13 сума (-0,34), а китайского юаня — 1 672,78 сума (+2,63), сообщает ЦБ страны.
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узбекистан курсы валют доллар евро рубль юань официальный центральный банк центробанк цб
узбекистан курсы валют доллар евро рубль юань официальный центральный банк центробанк цб
Доллар растет, евро падает — официальный курс валют в Узбекистане на 16 сентября
Центральный банк Узбекистана установил с 16 сентября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik.
Курс доллара составил 12 174,99 сума (+20,97), евро — 12 982,19 сума (-55,43), рубля — 126,13 сума (-0,34), а китайского юаня — 1 672,78 сума (+2,63), сообщает ЦБ
страны.