https://uz.sputniknews.ru/20230915/pogoda-tashkent-15-sentyabr-2023-38928120.html

Будет ли температура комфортной — прогноз погоды в Ташкенте на 15 сентября

Будет ли температура комфортной — прогноз погоды в Ташкенте на 15 сентября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в пятницу.

2023-09-15T05:05+0500

2023-09-15T05:05+0500

2023-09-15T05:05+0500

узбекистан

ташкент

погода

погода в ташкенте

прогноз

прогноз погоды

прогноз погоды в ташкенте

узгидромет

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1f/37417940_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a79b3c13064ea9a058198f69f20b47c8.jpg

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем 27-29 градусов тепла.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент погода в ташкенте прогноз прогноз погоды в ташкенте узгидромет общество