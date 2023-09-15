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Будет ли температура комфортной — прогноз погоды в Ташкенте на 15 сентября
Будет ли температура комфортной — прогноз погоды в Ташкенте на 15 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в пятницу.
2023-09-15T05:05+0500
2023-09-15T05:05+0500
2023-09-15T05:05+0500
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем 27-29 градусов тепла.
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узбекистан ташкент погода в ташкенте прогноз прогноз погоды в ташкенте узгидромет общество
Будет ли температура комфортной — прогноз погоды в Ташкенте на 15 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в пятницу.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем 27-29 градусов тепла.