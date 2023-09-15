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Как одеваться в выходные — погода в Узбекистане на 16-17 сентября
Как одеваться в выходные — погода в Узбекистане на 16-17 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы в субботу и воскресенье.
2023-09-15T13:04+0500
2023-09-15T13:04+0500
2023-09-15T13:28+0500
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В выходные по всей территории Узбекистана сохранится малооблачная и сухая погода, характерная для золотой осени в Узбекистане, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, от слабого до умеренного. Синоптики предупреждают, что он может местами усилиться в пустынной зоне до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.Ночные и утренние температуры будут в пределах +13-18 градусов.В дневные часы воздух прогреется до 25-30 градусов тепла. В отдельных горных районах республики в субботу и воскресенье возможен небольшой дождь.
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Как одеваться в выходные — погода в Узбекистане на 16-17 сентября
13:04 15.09.2023 (обновлено: 13:28 15.09.2023)
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы в субботу и воскресенье.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В выходные по всей территории Узбекистана сохранится малооблачная и сухая погода, характерная для золотой осени в Узбекистане, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, от слабого до умеренного. Синоптики предупреждают, что он может местами усилиться в пустынной зоне до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
Ночные и утренние температуры будут в пределах +13-18 градусов.
В дневные часы воздух прогреется до 25-30 градусов тепла.
В отдельных горных районах республики в субботу и воскресенье возможен небольшой дождь.