https://uz.sputniknews.ru/20230915/pogoda-uzbekistan-16-17-sentyabr-2023-38993562.html

Как одеваться в выходные — погода в Узбекистане на 16-17 сентября

Как одеваться в выходные — погода в Узбекистане на 16-17 сентября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы в субботу и воскресенье.

2023-09-15T13:04+0500

2023-09-15T13:04+0500

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В выходные по всей территории Узбекистана сохранится малооблачная и сухая погода, характерная для золотой осени в Узбекистане, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, от слабого до умеренного. Синоптики предупреждают, что он может местами усилиться в пустынной зоне до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.Ночные и утренние температуры будут в пределах +13-18 градусов.В дневные часы воздух прогреется до 25-30 градусов тепла. В отдельных горных районах республики в субботу и воскресенье возможен небольшой дождь.

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