https://uz.sputniknews.ru/20230915/tashkent-skulptury-simposium-video-39021807.html
Мастера из разных стран создают в Ташкенте уникальные скульптуры — видео
Мастера из разных стран создают в Ташкенте уникальные скульптуры — видео
Более 20 именитых скульпторов – мастеров по мрамору собрались на Международный скульптурный симпозиум, который проходит в Ташкенте с 31 августа по 30 сентября.
2023-09-15T21:32+0500
2023-09-15T21:32+0500
2023-09-15T21:32+0500
узбекистан
видео
искусство
скульптура
скульптор
симпозиум
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В Ташкенте с 31 августа по 30 сентября проходит Международный скульптурный симпозиум, в котором участвуют более 20 именитых скульпторов – мастеров по мрамору.Организаторы мероприятия: Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Союз художников Академии художеств Узбекистана.Узбекистан представляют 11 скульпторов, еще десять зарубежных участников приехали из России, Беларуси, Италии, Индии, Ирана, Турции, Испании, Аргентины.В течение месяца мастера работают над скульптурами на тему экологических проблем.По словам участника из России Михаила Соболева, идея его абстрактной скульптуры "Ветер в траве" навеяна самой природой.Работы не только имеют глубокий смысл, но и внушительный вес. При размерах не менее двух метров в высоту или ширину готовые скульптуры будут весить девять и более тонн.Работают скульпторы с белым мрамором. Для них выделили площадку в промышленной зоне Янгихаетского района столицы. Там побывал и корреспондент Sputnik.
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видео узбекистан ташкент международный скульптурный симпозиум скульпторы узбекистан россия беларусь италия индия иран турция испания аргентина скульптуры экология арал
видео узбекистан ташкент международный скульптурный симпозиум скульпторы узбекистан россия беларусь италия индия иран турция испания аргентина скульптуры экология арал
Мастера из разных стран создают в Ташкенте уникальные скульптуры — видео
Эксклюзив
Более 20 именитых скульпторов – мастеров по мрамору собрались на Международный скульптурный симпозиум, который проходит в Ташкенте с 31 августа по 30 сентября.
В Ташкенте с 31 августа по 30 сентября проходит Международный скульптурный симпозиум, в котором участвуют более 20 именитых скульпторов – мастеров по мрамору.
Организаторы мероприятия: Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Союз художников Академии художеств Узбекистана.
Узбекистан представляют 11 скульпторов, еще десять зарубежных участников приехали из России, Беларуси, Италии, Индии, Ирана, Турции, Испании, Аргентины.
В течение месяца мастера работают над скульптурами на тему экологических проблем.
"Кроме общих тем экологии и окружающей среды поднята тема Арала, его возрождения, сохранение зеленых насаждений, зон и изменение климата. Все работы останутся в дар Ташкенту", — рассказала Sputnik координатор симпозиума Насима Джураева.
По словам участника из России Михаила Соболева, идея его абстрактной скульптуры "Ветер в траве" навеяна самой природой.
"Работа представляет собой закольцованное движение, напряженное, в котором, я надеюсь, чувствуется гармония", — рассказал скульптор.
Работы не только имеют глубокий смысл, но и внушительный вес. При размерах не менее двух метров в высоту или ширину готовые скульптуры будут весить девять и более тонн.
Работают скульпторы с белым мрамором. Для них выделили площадку в промышленной зоне Янгихаетского района столицы. Там побывал и корреспондент Sputnik.