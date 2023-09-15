https://uz.sputniknews.ru/20230915/tashoblast-vinograd-urojay-plany-39010675.html

В этом сезоне в Ташобласти планируют собрать около 115 тыс. тонн винограда

В этом сезоне в Ташобласти планируют собрать около 115 тыс. тонн винограда

В ближайшие годы новые виноградные плантации появятся в 8 районах Ташкентской области.

2023-09-15T16:51+0500

2023-09-15T16:51+0500

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узбекистан

ташкентская область

виноградники

урожай

экономика

виноградная плантация

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В этом году в Ташкентской области планируют собрать около 115 тысяч тонн винограда, рассказали корреспонденту Sputnik в областном хокимияте.В 2022 году этот показатель составил 103 тыс. тонн. Сейчас во всех аграрных хозяйствах Ташобласти под виноградные плантации отведено 18,9 тыс. га земли. Из них у фермерских хозяйств и сельхозпредприятий — 15,3 тыс. га и 3,7 тыс. га приусадебных земельных участков. В 2024-2025 годах виноградные плантации создадут еще на 20 тыс. га.В ближайшие годы новые плантации также появятся в 8 районах области — Бекабадском, Паркентском, Янгиюльском, Зангиатинском, Ахангаранском, Ташкентском, Кибрайском и Уртачирчикском. В результате общая площадь виноградных плантаций в Ташкентской области достигнет 38 тыс. га. Это позволит повысить урожайность в три раза и составит 500 тыс. тонн. Из них на экспорт планируют отправить 270 тыс. тонн.

узбекистан

ташкентская область

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узбекистан ташкентская область виноградники урожай виноградная плантация экономика