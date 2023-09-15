Пирамиды дынь и картины из фруктов: что приготовили для президентов в Душанбе

Лидры стран центральной Азии прибыли в Душанбе для участия в Консультативной встрече и заседании Международного фонда спасения Арала.
Лидры стран центральной Азии прибыли в Душанбе для участия в Консультативной встрече и заседании Международного фонда спасения Арала.
Вечером 14 сентября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон организовал "Вечер дружбы" для глав государств Центральной Азии на Правительственной даче.
Вечером 14 сентября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон организовал "Вечер дружбы" для глав государств Центральной Азии на Правительственной даче.
Здесь гостей ждала впечатляющая выставка богатств таджикской земли.
Здесь гостей ждала впечатляющая выставка богатств таджикской земли.
Пирамиды из арбузов и дынь, елки из винограда и другие удивительные экспонаты радовали глаз на выставке.
Пирамиды из арбузов и дынь, елки из винограда и другие удивительные экспонаты радовали глаз на выставке.
Помимо свежих фруктов, здесь можно было увидеть груды сухофруктов и картины из них.
Помимо свежих фруктов, здесь можно было увидеть груды сухофруктов и картины из них.
Несколько зон были дизайнерски украшены дарами природы.
Композиции из фруктов дополняли живописные фонтаны.
Композиции из фруктов дополняли живописные фонтаны.
Своеобразная "альпийская горка" с сельскохозяйственным уклоном.
Своеобразная "альпийская горка" с сельскохозяйственным уклоном.
Настоящие ели перемежаются "елками" из разных сортов винограда.
Настоящие ели перемежаются "елками" из разных сортов винограда.
Увидеть на выставке можно было не только сладкие фрукты и бахчевые, но и овощи, которыми богата таджикская земля.
Увидеть на выставке можно было не только сладкие фрукты и бахчевые, но и овощи, которыми богата таджикская земля.
Лидеры центральноазиатских государств с интересом осматривали и дегустировали экспонаты.
Лидеры центральноазиатских государств с интересом осматривали и дегустировали экспонаты.