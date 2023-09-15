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https://uz.sputniknews.ru/20230915/vystavka-fruktov-dushanbe-foto-39022347.html
Пирамиды дынь и картины из фруктов: что приготовили для президентов в Душанбе
Пирамиды дынь и картины из фруктов: что приготовили для президентов в Душанбе
Для лидеров центральноазиатских государств в Душанбе подготовили грандиозную выставку богатств Таджикистана. От этих фото у вас точно потекут слюнки!
2023-09-15T21:55+0500
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фото таджикистан душанбе выставка богатств таджикистана природы фрукты арбузы дыни виноград овощи центральная азия президенты шавкат мирзиёев эмомали рахмон касым-жомарт токаев ильхам алиев сердар бердымухамедов впечатляющие фото слюнки текут горы фруктов сухофруктов картины пирамиды

Пирамиды дынь и картины из фруктов: что приготовили для президентов в Душанбе

21:55 15.09.2023
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Для лидеров центральноазиатских государств в Душанбе подготовили грандиозную выставку богатств Таджикистана. От этих фото у вас точно потекут слюнки!
© Пресс-служба президента Таджикистана

Лидры стран центральной Азии прибыли в Душанбе для участия в Консультативной встрече и заседании Международного фонда спасения Арала.

Лидры стран центральной Азии прибыли в Душанбе для участия в Консультативной встрече и заседании Международного фонда спасения Арала. - Sputnik Узбекистан
1/12
© Пресс-служба президента Таджикистана

Лидры стран центральной Азии прибыли в Душанбе для участия в Консультативной встрече и заседании Международного фонда спасения Арала.

© Пресс-служба президента Таджикистана

Вечером 14 сентября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон организовал "Вечер дружбы" для глав государств Центральной Азии на Правительственной даче.

Вечером 14 сентября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон организовал &quot;Вечер дружбы&quot; для глав государств Центральной Азии на Правительственной даче. - Sputnik Узбекистан
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© Пресс-служба президента Таджикистана

Вечером 14 сентября Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон организовал "Вечер дружбы" для глав государств Центральной Азии на Правительственной даче.

© Пресс-служба президента Таджикистана

Здесь гостей ждала впечатляющая выставка богатств таджикской земли.

Здесь гостей ждала впечатляющая выставка богатств таджикской земли. - Sputnik Узбекистан
3/12
© Пресс-служба президента Таджикистана

Здесь гостей ждала впечатляющая выставка богатств таджикской земли.

© Пресс-служба президента Таджикистана

Пирамиды из арбузов и дынь, елки из винограда и другие удивительные экспонаты радовали глаз на выставке.

Пирамиды из арбузов и дынь, елки из винограда и другие удивительные экспонаты радовали глаз на выставке. - Sputnik Узбекистан
4/12
© Пресс-служба президента Таджикистана

Пирамиды из арбузов и дынь, елки из винограда и другие удивительные экспонаты радовали глаз на выставке.

© Пресс-служба президента Таджикистана

Помимо свежих фруктов, здесь можно было увидеть груды сухофруктов и картины из них.

Помимо свежих фруктов, здесь можно было увидеть груды сухофруктов и картины из них. - Sputnik Узбекистан
5/12
© Пресс-служба президента Таджикистана

Помимо свежих фруктов, здесь можно было увидеть груды сухофруктов и картины из них.

© Пресс-служба президента Таджикистана

Несколько зон были дизайнерски украшены дарами природы.

Несколько зон были дизайнерски украшены дарами природы. - Sputnik Узбекистан
6/12
© Пресс-служба президента Таджикистана

Несколько зон были дизайнерски украшены дарами природы.

© Пресс-служба президента Таджикистана

Композиции из фруктов дополняли живописные фонтаны.

Композиции из фруктов дополняли живописные фонтаны. - Sputnik Узбекистан
7/12
© Пресс-служба президента Таджикистана

Композиции из фруктов дополняли живописные фонтаны.

© Пресс-служба президента Таджикистана

Композиции из фруктов дополняли живописные фонтаны.

Композиции из фруктов дополняли живописные фонтаны. - Sputnik Узбекистан
8/12
© Пресс-служба президента Таджикистана

Композиции из фруктов дополняли живописные фонтаны.

© Пресс-служба президента Таджикистана

Своеобразная "альпийская горка" с сельскохозяйственным уклоном.

Своеобразная &quot;альпийская горка&quot; с сельскохозяйственным уклоном. - Sputnik Узбекистан
9/12
© Пресс-служба президента Таджикистана

Своеобразная "альпийская горка" с сельскохозяйственным уклоном.

© Пресс-служба президента Таджикистана

Настоящие ели перемежаются "елками" из разных сортов винограда.

Настоящие ели перемежаются &quot;елками&quot; из разных сортов винограда. - Sputnik Узбекистан
10/12
© Пресс-служба президента Таджикистана

Настоящие ели перемежаются "елками" из разных сортов винограда.

© Пресс-служба президента Таджикистана

Увидеть на выставке можно было не только сладкие фрукты и бахчевые, но и овощи, которыми богата таджикская земля.

Увидеть на выставке можно было не только сладкие фрукты и бахчевые, но и овощи, которыми богата таджикская земля. - Sputnik Узбекистан
11/12
© Пресс-служба президента Таджикистана

Увидеть на выставке можно было не только сладкие фрукты и бахчевые, но и овощи, которыми богата таджикская земля.

© Пресс-служба президента Таджикистана

Лидеры центральноазиатских государств с интересом осматривали и дегустировали экспонаты.

Лидеры центральноазиатских государств с интересом осматривали и дегустировали экспонаты. - Sputnik Узбекистан
12/12
© Пресс-служба президента Таджикистана

Лидеры центральноазиатских государств с интересом осматривали и дегустировали экспонаты.

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