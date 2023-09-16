https://uz.sputniknews.ru/20230916/pogoda-tashkent-16-sentyabr-2023-38994724.html
Доставать ли зонты — прогноз погоды в Ташкенте на 16 сентября
Доставать ли зонты — прогноз погоды в Ташкенте на 16 сентября
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в первый день выходных.
2023-09-16T05:06+0500
2023-09-16T05:06+0500
2023-09-16T05:06+0500
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью — 15-17 градусов тепла, днем +27-29.
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погода погода в ташкенте прогноз прогноз погоды в ташкенте узгидромет общество
Доставать ли зонты — прогноз погоды в Ташкенте на 16 сентября
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в первый день выходных.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью — 15-17 градусов тепла, днем +27-29.