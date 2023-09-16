https://uz.sputniknews.ru/20230916/pogoda-uzbekistan-18-20-sentyabr-2023-39027603.html
Чего ожидать после теплых выходных — погода в Узбекистане на 18-20 сентября
Чего ожидать после теплых выходных — погода в Узбекистане на 18-20 сентября
Синоптики рассказали о погоде в республике в первой половине следующей недели.
2023-09-16T13:03+0500
2023-09-16T13:03+0500
2023-09-16T13:03+0500
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. На следующей неделе в большинстве регионов Узбекистана пройдут дожди, сообщает Узгидромет.В Каракалпакстане местами дожди и грозы прогнозируют 18 и 19 сентября. В Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской Сырдарьинской областях осадки возможны во вторник, 19-го. В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях дожди с грозами местами могут пройти вечером 19, а также 20 сентября.В горах и предгорьях местами кратковременные дожди с грозами ожидают в первые три дня новой недели.Ветер восточный с переходом в западный, 7-12 м/с. 19 сентября он может усилиться во всех регионах до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.Температура воздуха днем:
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узбекистан погода прогноз прогноз погоды по узбекистану погода в узбекистане общество узгидромет
узбекистан погода прогноз прогноз погоды по узбекистану погода в узбекистане общество узгидромет
Чего ожидать после теплых выходных — погода в Узбекистане на 18-20 сентября
Синоптики рассказали о погоде в республике в первой половине следующей недели.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik.
На следующей неделе в большинстве регионов Узбекистана пройдут дожди, сообщает Узгидромет.
В Каракалпакстане местами дожди и грозы прогнозируют 18 и 19 сентября. В Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской Сырдарьинской областях осадки возможны во вторник, 19-го. В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях дожди с грозами местами могут пройти вечером 19, а также 20 сентября.
В горах и предгорьях местами кратковременные дожди с грозами ожидают в первые три дня новой недели.
Ветер восточный с переходом в западный, 7-12 м/с. 19 сентября он может усилиться во всех регионах до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область, горные и предгорные районы республики — 20-25 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 25-30 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 27-32 градуса тепла.