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Чего ожидать после теплых выходных — погода в Узбекистане на 18-20 сентября

Чего ожидать после теплых выходных — погода в Узбекистане на 18-20 сентября

Синоптики рассказали о погоде в республике в первой половине следующей недели.

2023-09-16T13:03+0500

2023-09-16T13:03+0500

2023-09-16T13:03+0500

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. На следующей неделе в большинстве регионов Узбекистана пройдут дожди, сообщает Узгидромет.В Каракалпакстане местами дожди и грозы прогнозируют 18 и 19 сентября. В Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской Сырдарьинской областях осадки возможны во вторник, 19-го. В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях дожди с грозами местами могут пройти вечером 19, а также 20 сентября.В горах и предгорьях местами кратковременные дожди с грозами ожидают в первые три дня новой недели.Ветер восточный с переходом в западный, 7-12 м/с. 19 сентября он может усилиться во всех регионах до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.Температура воздуха днем:

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