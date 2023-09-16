https://uz.sputniknews.ru/20230916/tashoblast-festival-vinograd-39032839.html

В Ташкентской области проходит фестиваль винограда и виноделия — видео

В Ташкентской области проходит фестиваль винограда и виноделия — видео

Все желающие могут попробовать различные сорта винограда и напитки из них.

2023-09-16T16:01+0500

2023-09-16T16:01+0500

2023-09-16T16:01+0500

общество

культура

узбекистан

виноград

виноградники

фестиваль

фестиваль "узум сайли"

узбекистан

ташкентская область

видео

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ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 сен — Sputnik. В Паркентском районе Ташобласти проходит фестиваль винограда и виноделия "Узум сайли", сообщает корреспондент — Sputnik.Фермеры из районов области, а также Андижанской, Сырдарьинской, Наманганской и Ферганской областей привезли в поселок Заркент разные сорта винограда и вино.Попробовать напитки из винограда Ризамат, Чарос, Кишмиш, Хусайне может каждый желающий.Помимо яркой, ароматной и вкусной экспозиции, для участников и гостей фестиваля подготовили культурную программу, включающую выступления фольклорных ансамблей.В этом сезоне в Ташкентской области планируют собрать около 115 тыс. тонн винограда. Часть урожая экспортируют в страны СНГ, в том числе в Россию.

узбекистан

ташкентская область

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2023

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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общество культура виноград виноградники фестиваль "узум сайли" узбекистан ташкентская область видео