https://uz.sputniknews.ru/20230916/tashoblast-festival-vinograd-39032839.html
В Ташкентской области проходит фестиваль винограда и виноделия — видео
В Ташкентской области проходит фестиваль винограда и виноделия — видео
Все желающие могут попробовать различные сорта винограда и напитки из них.
2023-09-16T16:01+0500
2023-09-16T16:01+0500
2023-09-16T16:01+0500
общество
культура
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виноград
виноградники
фестиваль
фестиваль "узум сайли"
узбекистан
ташкентская область
видео
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ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 сен — Sputnik. В Паркентском районе Ташобласти проходит фестиваль винограда и виноделия "Узум сайли", сообщает корреспондент — Sputnik.Фермеры из районов области, а также Андижанской, Сырдарьинской, Наманганской и Ферганской областей привезли в поселок Заркент разные сорта винограда и вино.Попробовать напитки из винограда Ризамат, Чарос, Кишмиш, Хусайне может каждый желающий.Помимо яркой, ароматной и вкусной экспозиции, для участников и гостей фестиваля подготовили культурную программу, включающую выступления фольклорных ансамблей.В этом сезоне в Ташкентской области планируют собрать около 115 тыс. тонн винограда. Часть урожая экспортируют в страны СНГ, в том числе в Россию.
узбекистан
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Анна Желиховская
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
общество культура виноград виноградники фестиваль "узум сайли" узбекистан ташкентская область видео
общество культура виноград виноградники фестиваль "узум сайли" узбекистан ташкентская область видео
В Ташкентской области проходит фестиваль винограда и виноделия — видео
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
Участники и гости "Узум сайли" могут попробовать различные сорта винограда и напитки из них.
ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 сен — Sputnik. В Паркентском районе Ташобласти проходит фестиваль винограда и виноделия "Узум сайли", сообщает корреспондент — Sputnik.
Фермеры из районов области, а также Андижанской, Сырдарьинской, Наманганской и Ферганской областей привезли в поселок Заркент разные сорта винограда и вино.
Попробовать напитки из винограда Ризамат, Чарос, Кишмиш, Хусайне может каждый желающий.
Помимо яркой, ароматной и вкусной экспозиции, для участников и гостей фестиваля подготовили культурную программу, включающую выступления фольклорных ансамблей.
В этом сезоне в Ташкентской области планируют собрать около 115 тыс. тонн винограда. Часть урожая экспортируют в страны СНГ, в том числе в Россию.