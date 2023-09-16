https://uz.sputniknews.ru/20230916/tashoblast-festival-vinograd-foto-39038114.html
Крылья бабочки и каскады из винограда — самые впечатляющие фото с фестиваля "Узум сайли"
Крылья бабочки и каскады из винограда — самые впечатляющие фото с фестиваля "Узум сайли"
В Паркентском районе Ташобласти прошел международный фестиваль винограда и виноделия. Натуральный вкус и аромат винограда смогли оценить даже самые искушенные гурманы. А красота представленных композиций превращала место около них в фотозону, а каждый снимок — в шедевр
2023-09-16T20:45+0500
2023-09-16T20:45+0500
2023-09-16T20:45+0500
узбекистан
ташкентская область
фото
фестиваль "узум сайли"
виноград
паркент
культура
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/10/39036372_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_8878a511cb8f72e5be55f5917bd63f4f.jpg
узбекистан
ташкентская область
паркент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/10/39036372_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_75d3258860e6645e37e603bdc2b61330.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкентская область фото фестиваль "узум сайли" культура общество
узбекистан ташкентская область фото фестиваль "узум сайли" культура общество
Крылья бабочки и каскады из винограда — самые впечатляющие фото с фестиваля "Узум сайли"
В Паркентском районе Ташобласти прошел международный фестиваль винограда и виноделия. Натуральный вкус и аромат винограда смогли оценить даже самые искушенные гурманы. А красота представленных композиций превращала место около них в фотозону, а каждый снимок — в шедевр.
© Анна Желиховская
Место проведения "Узум сайли" окружают виноградные плантации.
Место проведения "Узум сайли" окружают виноградные плантации.
© Sputnik/Анна Желиховская
Сочетание винограда разных сортов и цветов позволило создать яркие, вкусные и ароматные композиции.
Сочетание винограда разных сортов и цветов позволило создать яркие, вкусные и ароматные композиции.
© Sputnik/Анна Желиховская
Гостям фестиваля предлагали попробовать виноград сразу при входе.
Гостям фестиваля предлагали попробовать виноград сразу при входе.
© Sputnik/Анна Желиховская
Несмотря на обилие других даров земли Узбекистана, в этот раз королем был виноград.
Несмотря на обилие других даров земли Узбекистана, в этот раз королем был виноград.
© Sputnik/Анна Желиховская
Изображения виноградной лозы находят на старинных орнаментах и фресках, о ягоде жизни писали в баснях и упоминали в легендах.
Изображения виноградной лозы находят на старинных орнаментах и фресках, о ягоде жизни писали в баснях и упоминали в легендах.
© Sputnik/Анна Желиховская
Гости фестиваля могли насладиться вкусом и разнообразием местных сортов винограда, узнать об их полезных свойствах, особенностях выращивания и ухода.
Гости фестиваля могли насладиться вкусом и разнообразием местных сортов винограда, узнать об их полезных свойствах, особенностях выращивания и ухода.
© Sputnik/Анна Желиховская
Многокилограммовая кисть винограда неизменно притягивала восхищенные взгляды.
Многокилограммовая кисть винограда неизменно притягивала восхищенные взгляды.
© Sputnik/Анна Желиховская
Еще один запоминающийся экспонат фестиваля.
Еще один запоминающийся экспонат фестиваля.
© Sputnik/Анна Желиховская
Интерес гостей вызвали узбекские винодельческие традиции.
Интерес гостей вызвали узбекские винодельческие традиции.
© Sputnik/Анна Желиховская
Карта Узбекистана из виноградных гроздьев, как символ щедрости земли, насквозь пропитанной солнцем.
Карта Узбекистана из виноградных гроздьев, как символ щедрости земли, насквозь пропитанной солнцем.
© Sputnik/Анна Желиховская
Красотой от лозы можно любоваться бесконечно. Но помимо эстетических и вкусовых качеств, виноград имеет массу полезных свойств, изучением которых занимается целая наука — ампелография.
Красотой от лозы можно любоваться бесконечно. Но помимо эстетических и вкусовых качеств, виноград имеет массу полезных свойств, изучением которых занимается целая наука — ампелография.