Крылья бабочки и каскады из винограда — самые впечатляющие фото с фестиваля "Узум сайли"

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В Паркентском районе Ташобласти прошел международный фестиваль винограда и виноделия. Натуральный вкус и аромат винограда смогли оценить даже самые искушенные гурманы. А красота представленных композиций превращала место около них в фотозону, а каждый снимок — в шедевр.