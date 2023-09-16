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https://uz.sputniknews.ru/20230916/tashoblast-festival-vinograd-foto-39038114.html
Крылья бабочки и каскады из винограда — самые впечатляющие фото с фестиваля "Узум сайли"
Крылья бабочки и каскады из винограда — самые впечатляющие фото с фестиваля "Узум сайли"
В Паркентском районе Ташобласти прошел международный фестиваль винограда и виноделия. Натуральный вкус и аромат винограда смогли оценить даже самые искушенные гурманы. А красота представленных композиций превращала место около них в фотозону, а каждый снимок — в шедевр
2023-09-16T20:45+0500
2023-09-16T20:45+0500
узбекистан
ташкентская область
фото
фестиваль "узум сайли"
виноград
паркент
культура
общество
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узбекистан
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узбекистан ташкентская область фото фестиваль "узум сайли" культура общество
узбекистан ташкентская область фото фестиваль "узум сайли" культура общество

Крылья бабочки и каскады из винограда — самые впечатляющие фото с фестиваля "Узум сайли"

20:45 16.09.2023
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В Паркентском районе Ташобласти прошел международный фестиваль винограда и виноделия. Натуральный вкус и аромат винограда смогли оценить даже самые искушенные гурманы. А красота представленных композиций превращала место около них в фотозону, а каждый снимок — в шедевр.
© Анна Желиховская

Место проведения "Узум сайли" окружают виноградные плантации.

Место проведения &quot;Узум сайли&quot; окружают виноградные плантации. - Sputnik Узбекистан
1/11
© Анна Желиховская

Место проведения "Узум сайли" окружают виноградные плантации.

© Sputnik/Анна Желиховская

Сочетание винограда разных сортов и цветов позволило создать яркие, вкусные и ароматные композиции.

Сочетание винограда разных сортов и цветов позволило создать яркие, вкусные и ароматные композиции. - Sputnik Узбекистан
2/11
© Sputnik/Анна Желиховская

Сочетание винограда разных сортов и цветов позволило создать яркие, вкусные и ароматные композиции.

© Sputnik/Анна Желиховская

Гостям фестиваля предлагали попробовать виноград сразу при входе.

Гостям фестиваля предлагали попробовать виноград сразу при входе. - Sputnik Узбекистан
3/11
© Sputnik/Анна Желиховская

Гостям фестиваля предлагали попробовать виноград сразу при входе.

© Sputnik/Анна Желиховская

Несмотря на обилие других даров земли Узбекистана, в этот раз королем был виноград.

Несмотря на обилие других даров земли Узбекистана, в этот раз королем был виноград. - Sputnik Узбекистан
4/11
© Sputnik/Анна Желиховская

Несмотря на обилие других даров земли Узбекистана, в этот раз королем был виноград.

© Sputnik/Анна Желиховская

Изображения виноградной лозы находят на старинных орнаментах и фресках, о ягоде жизни писали в баснях и упоминали в легендах.

Изображения виноградной лозы находят на старинных орнаментах и фресках, о ягоде жизни писали в баснях и упоминали в легендах. - Sputnik Узбекистан
5/11
© Sputnik/Анна Желиховская

Изображения виноградной лозы находят на старинных орнаментах и фресках, о ягоде жизни писали в баснях и упоминали в легендах.

© Sputnik/Анна Желиховская

Гости фестиваля могли насладиться вкусом и разнообразием местных сортов винограда, узнать об их полезных свойствах, особенностях выращивания и ухода.

Гости фестиваля могли насладиться вкусом и разнообразием местных сортов винограда, узнать об их полезных свойствах, особенностях выращивания и ухода. - Sputnik Узбекистан
6/11
© Sputnik/Анна Желиховская

Гости фестиваля могли насладиться вкусом и разнообразием местных сортов винограда, узнать об их полезных свойствах, особенностях выращивания и ухода.

© Sputnik/Анна Желиховская

Многокилограммовая кисть винограда неизменно притягивала восхищенные взгляды.

 Многокилограммовая кисть винограда неизменно притягивала восхищенные взгляды. - Sputnik Узбекистан
7/11
© Sputnik/Анна Желиховская

Многокилограммовая кисть винограда неизменно притягивала восхищенные взгляды.

© Sputnik/Анна Желиховская

Еще один запоминающийся экспонат фестиваля.

Еще один запоминающийся экспонат фестиваля. - Sputnik Узбекистан
8/11
© Sputnik/Анна Желиховская

Еще один запоминающийся экспонат фестиваля.

© Sputnik/Анна Желиховская

Интерес гостей вызвали узбекские винодельческие традиции.

Интерес гостей вызвали узбекские винодельческие традиции. - Sputnik Узбекистан
9/11
© Sputnik/Анна Желиховская

Интерес гостей вызвали узбекские винодельческие традиции.

© Sputnik/Анна Желиховская

Карта Узбекистана из виноградных гроздьев, как символ щедрости земли, насквозь пропитанной солнцем.

Карта Узбекистана из виноградных гроздьев, как символ щедрости земли, насквозь пропитанной солнцем. - Sputnik Узбекистан
10/11
© Sputnik/Анна Желиховская

Карта Узбекистана из виноградных гроздьев, как символ щедрости земли, насквозь пропитанной солнцем.

© Sputnik/Анна Желиховская

Красотой от лозы можно любоваться бесконечно. Но помимо эстетических и вкусовых качеств, виноград имеет массу полезных свойств, изучением которых занимается целая наука — ампелография.

Красотой от лозы можно любоваться бесконечно. Но помимо эстетических и вкусовых качеств, виноград имеет массу полезных свойств, изучением которых занимается целая наука — ампелография. - Sputnik Узбекистан
11/11
© Sputnik/Анна Желиховская

Красотой от лозы можно любоваться бесконечно. Но помимо эстетических и вкусовых качеств, виноград имеет массу полезных свойств, изучением которых занимается целая наука — ампелография.

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