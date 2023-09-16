https://uz.sputniknews.ru/20230916/uzbekistan-sentrobank-otmen-resheniye-valyuta-39029255.html
ЦБ Узбекистана отменил введение ограничений по валютным операциям — причина
ЦБ Узбекистана отменил введение ограничений по валютным операциям — причина
Глава Центробанка РУз: решение, которое не приняло общество — это неверное решение.
2023-09-16T13:59+0500
2023-09-16T13:59+0500
2023-09-16T13:59+0500
экономика
узбекистан
цб
решение
валюта
банк
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В Узбекистане отменили ограничения на валютные операции для банков и бизнеса, которые должны были вступить в силу с 18 сентября, сообщает УзА со ссылкой на председателя правления Центрального банка Мамаризо Нурмуратова.По его словам, решение, подвергшееся критике со стороны общества и не одобренное им, будет отменено. Это касается и решения принятого на заседании Комитета по банковскому надзору ЦБ 15 сентября.Согласно ему, для юридических лиц вводился новый порядок конвертации валюты. Планировали, что операции, связанные с покупкой иностранной валюты и валютные операции хозяйствующих субъектов должны проводиться только через банки, где открыт основной счет.Кроме того, банки должны были установить строгий контроль за операциями по продаже иностранной валюты предпринимателям. Для таких операций были бы необходимы заключения экспертных групп.
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MIA „Rosiya Segodnya“
экономика цб решение валюта банк
экономика цб решение валюта банк
ЦБ Узбекистана отменил введение ограничений по валютным операциям — причина
Глава Центробанка: решение, которое не приняло общество — это неверное решение.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik.
В Узбекистане отменили ограничения на валютные операции для банков и бизнеса, которые должны были вступить в силу с 18 сентября, сообщает УзА
со ссылкой на председателя правления Центрального банка Мамаризо Нурмуратова.
"Новые ограничения на валютные операции в Узбекистане отменены", — заявил он в ходе пресс-конференции.
По его словам, решение, подвергшееся критике со стороны общества и не одобренное им, будет отменено. Это касается и решения принятого на заседании Комитета по банковскому надзору ЦБ 15 сентября.
Согласно ему, для юридических лиц вводился новый порядок конвертации валюты. Планировали, что операции, связанные с покупкой иностранной валюты и валютные операции хозяйствующих субъектов должны проводиться только через банки, где открыт основной счет.
Кроме того, банки должны были установить строгий контроль за операциями по продаже иностранной валюты предпринимателям. Для таких операций были бы необходимы заключения экспертных групп.