https://uz.sputniknews.ru/20230916/uzbekistan-sentrobank-otmen-resheniye-valyuta-39029255.html

ЦБ Узбекистана отменил введение ограничений по валютным операциям — причина

ЦБ Узбекистана отменил введение ограничений по валютным операциям — причина

Глава Центробанка РУз: решение, которое не приняло общество — это неверное решение.

2023-09-16T13:59+0500

2023-09-16T13:59+0500

2023-09-16T13:59+0500

экономика

узбекистан

цб

решение

валюта

банк

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В Узбекистане отменили ограничения на валютные операции для банков и бизнеса, которые должны были вступить в силу с 18 сентября, сообщает УзА со ссылкой на председателя правления Центрального банка Мамаризо Нурмуратова.По его словам, решение, подвергшееся критике со стороны общества и не одобренное им, будет отменено. Это касается и решения принятого на заседании Комитета по банковскому надзору ЦБ 15 сентября.Согласно ему, для юридических лиц вводился новый порядок конвертации валюты. Планировали, что операции, связанные с покупкой иностранной валюты и валютные операции хозяйствующих субъектов должны проводиться только через банки, где открыт основной счет.Кроме того, банки должны были установить строгий контроль за операциями по продаже иностранной валюты предпринимателям. Для таких операций были бы необходимы заключения экспертных групп.

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