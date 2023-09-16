https://uz.sputniknews.ru/20230916/uzbekistan-yejegodnaya-yevropeyskaya-nedelya-mobilnost-39027133.html

В Узбекистане стартовала 5 ежегодная Европейская неделя мобильности — подробности

В Узбекистане стартовала 5 ежегодная Европейская неделя мобильности — подробности

В ее рамках пройдут различные мероприятия, в том числе День без автомобиля.

2023-09-16T11:54+0500

2023-09-16T11:54+0500

2023-09-16T11:54+0500

экология

узбекистан

евросоюз

день без автомобиля

общество

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В Узбекистане сегодня началась 5 ежегодная Европейская неделя мобильности, сообщает ИА "Дунё".Мероприятия продлятся до конца месяца. В их числе — всемирно признанный День без автомобиля, который пройдет 22 сентября.В этом году инициатива Евросоюза охватила более 2 тыс. городов в 39 странах.Для справки: устойчивая городская мобильность — это передвижение по городу с использованием разных видов транспорта. Таким образом, с автомобилей фокус смещается на общественный транспорт, а также на более экологичные альтернативы. Это развивает велосипедную и пешеходную доступность городской среды.

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