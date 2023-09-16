https://uz.sputniknews.ru/20230916/uzbekistan-yejegodnaya-yevropeyskaya-nedelya-mobilnost-39027133.html
В Узбекистане стартовала 5 ежегодная Европейская неделя мобильности — подробности
В Узбекистане стартовала 5 ежегодная Европейская неделя мобильности — подробности
В ее рамках пройдут различные мероприятия, в том числе День без автомобиля.
2023-09-16T11:54+0500
2023-09-16T11:54+0500
2023-09-16T11:54+0500
экология
узбекистан
евросоюз
день без автомобиля
общество
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В Узбекистане сегодня началась 5 ежегодная Европейская неделя мобильности, сообщает ИА "Дунё".Мероприятия продлятся до конца месяца. В их числе — всемирно признанный День без автомобиля, который пройдет 22 сентября.В этом году инициатива Евросоюза охватила более 2 тыс. городов в 39 странах.Для справки: устойчивая городская мобильность — это передвижение по городу с использованием разных видов транспорта. Таким образом, с автомобилей фокус смещается на общественный транспорт, а также на более экологичные альтернативы. Это развивает велосипедную и пешеходную доступность городской среды.
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан экология общество день без автомобиля
узбекистан экология общество день без автомобиля
В Узбекистане стартовала 5 ежегодная Европейская неделя мобильности — подробности
В ее рамках пройдут различные мероприятия, в том числе День без автомобиля.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik.
В Узбекистане сегодня началась 5 ежегодная Европейская неделя мобильности, сообщает ИА "Дунё".
"Тема 2023 года "Сохраняй энергию" подчеркивает решающую роль энергоэффективности в продвижении устойчивой городской мобильности", — говорится в сообщении.
Мероприятия продлятся до конца месяца. В их числе — всемирно признанный День без автомобиля, который пройдет 22 сентября.
В этом году инициатива Евросоюза охватила более 2 тыс. городов в 39 странах.
Для справки: устойчивая городская мобильность — это передвижение по городу с использованием разных видов транспорта. Таким образом, с автомобилей фокус смещается на общественный транспорт, а также на более экологичные альтернативы. Это развивает велосипедную и пешеходную доступность городской среды.