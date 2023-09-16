https://uz.sputniknews.ru/20230916/uzbekistan-zamministra-mvd-naznacheniye-39034204.html
Главе МВД Узбекистана назначили нового заместителя — что о нем известно
Главе МВД Узбекистана назначили нового заместителя — что о нем известно
Зуфар Курбанов до назначения занимал руководящие должности в компании "Узбектелеком".
2023-09-16T16:42+0500
2023-09-16T16:42+0500
2023-09-16T16:42+0500
узбекистан
мвд
заместитель министра
назначение
общество
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Новым заместителем министра внутренних дел Узбекистана по информационным технологиям назначили Зуфара Курбанова, сообщает пресс-служба МВД.Соответствующее постановление об этом подписал президент.До этого назначения Курбанов работал на руководящих должностях в компании "Узбектелеком".
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узбекистан мвд заместитель министра назначение общество
узбекистан мвд заместитель министра назначение общество
Главе МВД Узбекистана назначили нового заместителя — что о нем известно
Зуфар Курбанов до назначения занимал руководящие должности в компании "Узбектелеком".
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik.
Новым заместителем министра внутренних дел Узбекистана по информационным технологиям назначили Зуфара Курбанова, сообщает пресс-служба
МВД.
Соответствующее постановление об этом подписал президент.
До этого назначения Курбанов работал на руководящих должностях в компании "Узбектелеком".